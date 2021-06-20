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前東德「史塔西文件」並入德國歷史檔案館

德國之聲 / 德國之聲

周四（6月17日）「史塔西文件機構」走完一段歷時30多年的成功之路，結束獨立機構的地位，作為德國歷史的一個章節，正式並入聯邦德國歷史檔案館。「史塔西」是「國家安全」的德文縮寫。

在前民德，國家安全部為監督人民建立了約600萬份秘密個人檔案，佔人口的三分之一。兩德統一後，政府為管理它們於1990年專設了一個新的機構 - 「史塔西文件機構」。經歷了31年之後，現任「史塔西文件機構」的主任亞恩（Roland Jahn）交棒，為前東德這段特殊的歷史畫上句點。

德國統一後，「史塔西文件機構」一共收到超過735萬份查閱檔案的申請，其中一半人想知道，民德秘密警察究竟對自己的了解有多深。秘密檔案不僅記載私生活，其政治態度和表現、是否有逃跑傾向等等，都一一記錄在案。

有人做過統計，如果將40年裡這些標准檔案文件全部連接起來，有111公裡長。此外，還有近200萬長照片，23000個錄音磁帶。1989年，民德爆發和平革命之際，國內民權人士挺身而出，阻止當局在最後時刻銷毀秘密檔案。

在所有查閱檔案的申請當中，超過40萬份來自德國西部，約佔12%。21000份申請則來自世界100多個國家。申請者為何人，他們查閱檔案的原因何在，史塔西文件機構對此並不知情。不過，申請者當中包括有歷史「污點」的人，應該是合理的猜測，而這些人當中，很多人移居到了德國西部，或者移民海外。

今後仍然可以查閱秘密文件

因為秘密檔案的公開，肇事者得以繩之以法，受害者得以找回公平。個案分別處理，讓受害者至少得到經濟上的補償。

這一點即便在並入聯邦檔案館之後，也不會改變。受害者、記者以及文史工作者繼續可以申請查閱秘密檔案。審查擔任公職人員的前民德歷史仍然可行，該渠道將保留至2030年。聯邦議院曾在2019年為此出台過法律。

「史塔西文件機構」前後經歷過3任主任：牧師、無黨派政治家高克（Joachim Gauck）、民權活動家彼特樂（Marianne Birthler）以及人權捍衛者、曾被當局驅逐至西德的亞恩。卸任後，高克後來曾擔任一屆德國總統。

「史塔西文件機構」的貢獻在於，為東歐、拉美乃至中東地區的人民，如何對待專制歷史樹立了榜樣，正因如此，這一成功的故事將永遠留存在人們的記憶裡。

（綜合報道）

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