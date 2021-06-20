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挪威國家廣播公司推性愛指南 招募情侶示範60體位引熱烈討論

香港01 / 許懿安
挪威國家廣播公司（NRK）「性愛指南」圖片之一。圖／取自NRK
挪威國家廣播公司（NRK）「性愛指南」圖片之一。圖／取自NRK

挪威國家廣播公司（NRK）發布的一份「指南」震撼全國，原因是它在其網站上發布的是「性愛指南」，展示男女示範不同的性愛體位的照片。公司的目的是因應年輕人缺乏獲取正確性知識的渠道，以及為那些想改善性生活的成人提供資訊，卻惹來外界熱烈討論。

NRK稱，它是根據接生員、性學家、醫師、治療師等專業人士建議編製這份指南。除了常見的做愛姿勢，使用者還可通過點擊頁面上的方框，找出適合有背痛、膝痛人士的姿勢。有特定疾病、孕婦、長者或是想提升性趣的人，都能從中找到合用的體位。

公司稱參與拍攝的人現實中都是情侶。話雖如此，他們只是按照指示擺出姿勢，配以動作及表情，沒有「真槍實彈」。

挪威廣播公司（NRK）推出性愛指南，招募情侶示範60種不同體位，引起爭議。圖／取自NRK
挪威廣播公司（NRK）推出性愛指南，招募情侶示範60種不同體位，引起爭議。圖／取自NRK

公司發布指南後首5天，投訴已如雪片般飛至，有約100宗針對指南以及圍繞其新聞工作的投訴。

有批評的意見認為，製作指南以及撰寫有關性的事，不是身為挪威官方公共媒體的社會使命。另外有人認為，將指南置於網站首頁，不知它的新聞價值何在。也有些人認為那些照片令人感覺被冒犯。不過公司所得回應也非一面倒的指責，不少評論都是正面的。

NRK主編克里斯蒂安森（Reidar Kristiansen）稱，公司已預料會有這種情況。他解釋公司這麼做的原因，是應對社會上兩個挑戰，一個是年輕人大多從色情片獲得性知識，另一個挑戰是，成年人對其性生活不滿。

他說這個指南以及圍繞它的新聞工作，是嘗試去迎接這些挑戰，並以指南展示出，性可以是有多微妙以及多種多樣。

克里斯蒂安森也強調，照片的符合製作標準，沒有展示出生殖器、距離被拍的對象有一段距離、照片已被轉為黑白色，圖中人在現實中都是真正的情侶，以及他們沒有真的發生性行為

挪威國家廣播公司（NRK）「性愛指南」圖片之一。圖／取自NRK
挪威國家廣播公司（NRK）「性愛指南」圖片之一。圖／取自NRK

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文章授權轉載自《香港01》

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