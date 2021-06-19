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影╱機車飛人再戰金氏紀錄 失控撞土堆噴飛不治

聯合新聞網 / 綜合報導
哈維爾（Alex Harvill）是摩托車特技金氏紀錄保持人，17日參賽練習時卻不慎重摔身亡。圖擷自Alex Harvill臉書
哈維爾（Alex Harvill）是摩托車特技金氏紀錄保持人，17日參賽練習時卻不慎重摔身亡。圖擷自Alex Harvill臉書

美國28歲「機車飛人」哈維爾（Alex Harvill）是摩托車特技表演者，曾突破兩項特技跳躍的金氏世界紀錄，未料近日卻意外在練習中慘摔不治。他17日原想突破新的金氏紀錄，卻在練習過程中失控撞上土堆，當場噴飛，送醫不治，而驚恐畫面也被一旁的觀眾錄下。

根據「BBC」、「The Guardian」等外媒報導，哈維爾17日參加華盛頓州的摩西湖飛天秀（Moses Lake Airshow），打算突破最長摩托車坡道的金氏世界紀錄，騎車飛越351英尺（約107公尺）的距離。

哈維爾當天早上先進行第一次暖身練習，騎車飛越150英尺（約45公尺）的距離，而一旁也聚集了許多觀眾，有人拿起手機拍下哈維爾騎車身影，未料卻記錄下意外發生的過程，只見哈維爾不斷加速騎乘，接著衝上懸空車道，飛越許多大型貨車，之後開始下降準備降落在土堆上，未料機車卻直直撞上，頓時塵土飛揚，而哈維爾也當場噴飛。

儘管哈維爾立刻被送往醫院搶救，但仍因傷勢太重去世，事後相關單位也已證實哈維爾的死訊，活動主辦單位也在臉書發文，哀悼哈維爾的死亡，並表示他的家人已接獲通知，事後活動的門票收入也將用來支付哈維爾的醫療費用。

金氏世界紀錄 機車騎士

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