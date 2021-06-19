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老翁遭灌「滾燙糖水」全身燙傷身亡 兇手竟是小23歲妻子
英國發生一起殺人案件，81歲老翁麥可（Michael Baines）去年與59歲妻子柯琳娜（Corinna Smith）爭執後，到房內睡覺，未料柯琳娜卻突然拿著滾燙糖漿，灌入麥可口中，導致他全身36%燒燙傷身亡。
根據「NewYork Post」、「BBC」報導，柯琳娜與麥克住在英國西賽德郡威勒爾（Wirral），兩人結婚38年，但去年7月14日曾發生口角糾紛，柯琳娜一時無法忍住情緒，竟趁麥克熟睡時，將3公斤的砂糖混合成糖水，並灌入他的口中。
麥克躺在床上痛苦呻吟，柯琳娜見丈夫狀況不佳，便衝到鄰居家求救，並稱「我把丈夫傷得很嚴重，我想我已經把他殺了」；對方聽聞後立刻報警，但警消到場後麥克的皮膚已嚴重燙傷，大面積脫落，送醫檢查有36％燒燙傷，雖然搶救2周狀況恢復穩定，但麥克病情之後仍加劇，並在去年8月間死亡。
柯琳娜遭檢方依謀殺罪起訴，她向檢方承認犯行，但聲稱這只是情緒失控下的舉動，不過陪審團認為，柯琳娜製作糖水，顯然舉止是經過深思熟慮的，顯見其殺意已決，因此謀殺罪成立，並將在7月9日做出量刑判決。
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