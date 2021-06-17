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日本母子戀62歲妻爆4招隱藏真實年齡 37歲夫同居多年不察覺
這個世代姊弟戀已經不是甚麼稀奇事，不過年紀相差太遠就會變成母子戀，至今仍然比較多人會抗拒。日本有對母子戀夫妻，妻子比丈夫大25年，卻因為害怕丈夫在知道自己真實年齡後會離她而去，於是下定決心隱瞞。兩人相戀7年多而來，丈夫都不知真相，直到某日她承受不住壓力「自首」，丈夫會有甚麼反應呢？
近日62歲的妻子Aki和丈夫吉高上節目《激レアさんを連れてきた》做嘉賓，向觀眾透露相識經過，及這些年來Aki如何完美隱藏真實年紀。雖然努力隱藏，但她最後還是敵不過良心責備，主動投案向丈夫坦白，想不到吉高竟然這樣回應她？
吉高和Aki的夢想是坐露營車環遊日本，他們辭了工作，買了露營車，並開設頻道紀錄環遊日本的趣事。近日他們拍片介紹自己所使用的露營車，面積小小但五臟俱全，還可以洗澡，駕著它去旅行是不少年輕人的夢想。
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