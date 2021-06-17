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評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

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怕疫情不讓兒回家…老翁身亡家中2個月才被發現 滿屋泡麵、衛生紙

聯合新聞網 / 綜合報導
日本因為疫情的關係，出現許多「孤獨死」的老年人。獨居老人示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本因為疫情的關係，出現許多「孤獨死」的老年人。獨居老人示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

新冠肺炎疫情在前，本來應該是闔家團圓，一起相聚聊天吃綜子的端午佳節，也因為需要防疫的關係無法群聚，讓人感到有些孤單。而疫情一直無法得到有效控制的日本，更因此出現了許多孤獨死的案例，成為疫情下的另一個社會問題。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，大阪府枚方市有一位80多歲的男性，在3月時被發現陳屍家中，研判死亡時間已經超過2個月。這位男性過去經營拉麵店，因為疫情肆虐的關係，他告訴兒子們「疫情很恐怖，不要回家」，並且囤購大量的防疫物資，從去年春天就一直死守在家裡。遺體被發現的時候，家中還有10箱以上的泡麵等存糧，以及超過30袋的衛生紙。

同樣在大阪府內，另外也有一名59歲的男性在3月初被發現已經死亡，死亡時間超過半年。這位男性有位姐姐，就只住在鄰近大阪的兵庫縣而已，但因為疫情所以近來都避免見面，沒想到就此天人永隔。

根據大阪府內的統計，死亡超過4天後才被發現的「孤獨死」案例，在去年來到1314人，與19年相比增加了一成多。負責孤獨死相關整理、清潔作業的業者也表示，過往一個月大約只有20到30件委託，但去年9月的委託量暴漲到超過100件，今年3月更是來到211件，可見得相關死亡案例不斷增加。

研究「地域福祉論」，明治大學的名譽教授河合克義表示，疫情使得本來可以跟親朋好友交流的老年人，陷入了孤獨的困境之中。他呼籲政府應該重視這個問題，掌握目前的孤獨老人概況，並且給予適時的支援。

日本 孤獨 疫情 新冠肺炎

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