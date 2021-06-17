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滅蟲公司職員無故虐貓！黑貓被一腳踢飛落地 老闆回應惹議

香港01 / 李納德
美國一名身穿妙崇公司制服的員工，被拍下一腳踢飛貓咪的畫面，引起撻伐。 圖擷自twitter
美國一名身穿妙崇公司制服的員工，被拍下一腳踢飛貓咪的畫面，引起撻伐。 圖擷自twitter

偷望完四周無人就可以肆意虐畜？美國網路瘋傳虐貓影片，1名身穿滅蟲公司制服的年輕男子竟趁四下無人時，走到一戶人家的門廊前大力踢飛黑色貓咪，貓咪被踢到飛起落地後馬上逃走。虐貓男的行為被隱藏式鏡頭拍下，片段之後被放上網公審，涉事公司發聲明回應及接受當地電視台訪問，其回應引起網友爭議，甚至有網友流傳該男子其實是老闆的兒子。

這宗虐貓事件發生於美國拉斯維加斯西北部，有Twitter網友日前上傳朋友發給他的影片，該段影片由智能攝像門鈴拍攝，片中日期顯示事件發生於上月25日。影片在Twitter瘋傳後，甚至被轉載到Reddit引起熱議。

影片所見，黑色貓咪在1個公寓前廊走來去走，此時身穿藍色上衣、黑色短褲、涼鞋及戴鴨舌帽的年輕男子走近，他一度回頭疑似在查看附近有沒有人，但卻未留意自己已被門鈴鏡頭拍下。他左右視察無人後，竟然大力一腳踢向貓咪，貓咪整隻飛起後落在門前的石磚，片中傳來「啪」一聲，反映男子踢貓的力道之大，嚇破膽的貓咪馬上逃走，男子其後轉身離開。

有網友爆料指出，虐貓男身穿的制服來自當地1間名叫「Williams Pest Control」的滅蟲公司。貓咪主人Aaron Aguilar看到影片後震怒，事件雖然發生在上月尾，但他也是在周日（13日）才從社交媒體發現事件，他接受當地傳媒訪問時表示，已對該滅蟲公司作出投訴，但認為對方未認真對待事件，他希望該公司能改變政策，更重視員工的管理。

而該滅蟲公司事後的處理手法更引來爭議，事關「Williams Pest Control」曾在臉書上發聲明澄清，稱男子不是公司職員，「我們對這個年輕人的行為感到震驚」。又說他不是公司一份子，正考慮提出指控，但後來又刪除貼文，亦沒有回覆查詢電郵。公司後來再發文，強調虐貓男子不是公司員工，而是一名「實習生」，並沒有受薪，公司對於虐待動物零容忍，「行為不代表公司的價值觀」，希望民眾接受他們的道歉等。

「Williams Pest Control」老闆威廉斯（Royce Williams）其後接受當地電視台訪問，稱自己看到貓咪被踢的影片都嚇壞了，稱該實習生的行為不代表公司，再強調該實習生不是正式員工，實習生當時應該是自己去招攬生意。事發後公司已開除該實習生，並已對貓主道歉，無奈對方要求實習生的名字及聯絡資料，公司拒絕提供相關資料，最終中止了對話。威廉斯又大嘆自己在該社區服務了20年，從未收到過這麼多惡意電話。

網民批評影片中的貓咪看起來很友善，有陌生人走近也沒有彈開或作過大反應，質疑該男子是名虐待狂，很可能再犯，甚至有傳那男子其實是老闆的兒子。至於公司多次強調男子不是受薪員工，有網民質疑內華達州法規要求僱主向所有僱員支付最低工資，即使實習生也不例外。如果貓咪主人提出民事訴訟，就算虐貓男如公司所言是「無償實習生」，公司一樣會惹禍上身。

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文章授權轉載自《香港01》

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