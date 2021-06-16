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電子垃圾威脅健康 世衛籲加強管制

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
世衛組織16日發表關於電子廢棄物的報告指出，全球有大量的電子廢棄物流向中低收入國家。(photo by pixabay)
世衛組織16日發表關於電子廢棄物的報告指出，全球有大量的電子廢棄物流向中低收入國家。(photo by pixabay)

世界衛生組織總幹事譚德塞警告，隨著電子廢棄物增加，對人類健康的威脅也不斷攀升。世衛組織16日發表關於電子廢棄物的報告指出，全球有大量的電子廢棄物流向中低收入國家，由於他們多是以非正規方法處理，因此日益威脅這些國家勞動者的健康。

對兒童、孕婦影響大

根據《聯合國新聞》報導，全球電子廢棄物統計夥伴（GESP）表示，在2019年全球生產的5360萬噸電子廢棄物中，只有17.4%被記錄為有適當回收利用。雖然其餘電子廢棄物的去處未知，但通常以有害環境的方式進行管理和回收，且電子廢棄物經常被非法運往中低收入國家，由這些國家的非正規工人，包括兒童、青少年等進行回收。

世衛組織表示，估計有1290 萬名女性在非正規電子廢物處理行業工作，將自己和未出生的孩子暴露在有毒殘留物的環境中。此外，世衛組織表示，處理電子廢棄物使用非正規方法，導致電子廢棄物包含的有毒物質對健康產生一系列影響，尤其是處於身體和神經發育關鍵階段的人，其中兒童、青少年和孕婦最容易受到傷害。

健康威脅日益加劇

報告主要作者德里斯表示，目前還有許多國家尚未意識到這是一個正日益加劇的嚴重健康問題，如果不能立即採取行動，兒童的健康將受到毀滅性影響，並在未來為醫療系統帶來沉重的負擔。

報告也呼籲，出口業及各國政府應迅速採取有效和具有約束力的行動，確保電子廢棄物能夠以對環境、健康和安全無害的方式，得到適當處置；而衛生部門要透過加強監督、診斷、預防等行動，來減少電子廢棄物對健康產生的不良影響。

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