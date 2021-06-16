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世界最長海底電力電纜 720公里連貫英國挪威

中央社 / 15日奧斯陸綜合外電報導

挪威電網營運商Statnett今天宣布，英國和挪威已完成全世界最長海底電力電纜的舖設工程，將在兩國間輸送風電和水電。

這條電纜全長720公里，除了4公里以外，全都舖設在水下，電纜連結挪威西南部的敘爾達爾（Suldal）和英國紐卡索（Newcastle）附近的布萊斯（Blyth）。

這條電纜將把英國的風電輸送到挪威，也將把挪威的水電送往英國，預定10月1日開始測試。

電纜的舖設費用估計在15－20億歐元（約新台幣503－671億元）間。

Statnett專案經理人努梅達爾（Thor AndersNummedal）發表聲明說：「當英國起風使風力發電量大時，我們挪威人將能從英國購買便宜的電力，我們的水就留在水庫中。」

聲明中說：「當英國風力較小而電力需求較大加時，他們相對也能向我們購買水電。」

新電纜的輸電量可達到1400MW（百萬瓦）。

英國 挪威 水庫

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