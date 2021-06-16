破紀錄天價！只有8片半的小植栽售價超過50萬 近250人競標

澳洲9號電視台（9 Now）報導，紐西蘭最大線上拍賣網站Trade Me一盆罕見室內植物13日以27,100紐西蘭元（約合新台幣53萬元）售出，打破該網站室內植物最高售價紀錄。

這盆雜色迷你蔓綠絨（variegated minima）為原產於熱帶森林的藤本植物，葉子上的斑紋由突變育種而來。

拍賣出價11日就達到9000紐西蘭元（約合新台幣17萬元）的底價，但在20日晚上，2個買家將競標價格一下子推高至27,100紐西蘭元。該盆栽共計248人下標。賣家描述盆栽有8片葉子，第9片即將長出來，「每片葉子和莖的雜色很美，種在14公分花盆裡。」

Trade Me發言人希爾維絲特（Millie Silvester）表示，植物銷售近年來越來越受歡迎，價格也水漲船高。之前最高售價為12,000紐西蘭元（約合新台幣23萬元），這次拍賣又創新高。

希爾維絲特透露：「這次稀有植物盆栽瀏覽人量超過102,000次，1,600人列入追蹤名單 ，顯示紐西蘭人對室內植物的喜愛程度。」她補充2019年5月該網站一株室內植物平均售價為34紐西蘭元（約合新台幣672元）。但到今年5月，平均售價上漲141%，達到82美元（約合新台幣1621元）。

紐西蘭奧克蘭大學（The University of Auckland）行銷系主任朗格（Bodo Lang）認為室內植物風行的部分原因，是由於人們疫情困在家中無法旅行：「許多人生活受到了嚴重限制，人們接觸到的地方跟體驗比往常少得多，激發人們透過不同形式表達自我，而室內植物就是很好的出口。」

臉書室內植物社群部分成員對該盆栽最終售價感到驚訝。有人說，有這筆錢還不如買房子或車。