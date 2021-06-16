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2025零碳排！ 英電網決停用化石燃料

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

英國電力供應將在2025邁入零碳排時代！英國國家電網電力系統運營商（ESO）執行董事芬坦·史萊指出，過去公司已實現零碳排的短期試營運，未來可以逐漸從短期試驗走向長期使用，至於風力與太陽能發電的供電不穩定性，將由水力等較穩定的再生能源支援。

零碳排超過百日

英國國家電網ESO指出，公司將改變電力系統結構與配置，並在2025年全面停用化石燃料發電，並以其他零碳發電方式，如風力、太陽能等方式提供穩定電力。

該公司的報告中指出，2016年起，共5000個半小時運轉週期中，英國在超過三分之二的週期中實現了零碳排運轉，累計超過 100 天，且據 2019 年 8 月 17 日報導，2019年零碳能源首次超過化石燃料發電，清潔能源佔比達到 85.1%，是有史以來的最高比例。

不穩定性可克服

然而，國家電網必須在任何情況下都能提供穩定的電力供應，以往面對天氣變化，通常是靠化石燃料發電補齊缺口。天空新聞指出，2019年英國曾因為電力不足，導致 100 萬電力用戶突然斷電，且英格蘭東南部的火車班次嚴重中斷。

電網淨零碳排反對者也因此認為，風力與太陽能等發電系統提供的電力不足以作為國家主要的電力來源，英國斯傑克萊大學工程系教授基思·貝爾也承認太陽能與風能的確存在很大的不穩定性，但他強調能源轉型對未來至關重要。

對此，Energy Live News提到，該公司的工程師正在部署一種「世界首創的創新方法」來改變電力系統的運行方式，例如不再需要利用化石燃料發電來實現關鍵的穩定特性，可能包括水力發電或燃氣輪機等其他再生能源。

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英國 化石 再生能源

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