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不顧反對聲浪 匈牙利議會核准捐國有土地給復旦

德國之聲 / 德國之聲

匈牙利議會15日批准了一項政府提案，將國有土地捐贈給計劃在布達佩斯建立校區的上海復旦大學。議會此舉忽視了反對黨過去幾周針對這項計劃的批評，以及上千名上街抗議的民眾，他們指責匈牙利政府向北京獻媚。

匈牙利總理奧爾班 (Viktor Orban)的反對者擔心，復旦大學價值20億美元的校園可能會破壞匈牙利高等教育的質量，並幫助北京增加其在匈牙利和歐盟的影響力。

奧爾班的政府認為，復旦大學可以幫助匈牙利吸引新的研發中心和新的投資，尤其因為匈牙利長期依賴外國投資來推動經濟增長。

奧爾班所屬的公民聯盟（Fidesz) 的立法議員以壓倒性的票數將多瑙河畔的四塊地捐贈給負責上海復旦大學布達佩斯校園的基金會，讓該校區取代原本計劃蓋在該地的學生宿舍區。

匈牙利法律規定，政府必須在2022年底前，即4月的下屆選舉後，向議會提交該項目的最終計劃，包括其成本。奧爾班上周說，這個問題屆時將被提交給全民公投決定。

然而，正在爭取明年在大選中成為反對黨挑戰者的布達佩斯市長卡拉松尼 (Gergely Karacsony)，正在尋求在選舉前對復旦大學校園案進行公投。

卡拉松尼14日在臉書發文寫道：「布達佩斯的市民已經對政府的計劃發表了意見。96%的人不希望在當地學生宿舍區的位置上有一所中國共產黨大學。」

上周，奧爾班駁斥了關於復旦大學校園將幫助北京增加其在匈牙利影響力的批評。他在一場新聞發布會上說：「所有這樣的國家，包括中國或越南，在每次國際會議開始時都向我們保證，他們只是在尋求務實的合作，並不想將他們的意識形態強壓於我們之上。」

不過，反對派卻指責奧爾班向中國丶俄羅斯和其他專制政府示好，同時通過遏制司法和媒體的獨立性來激怒歐洲盟國。

2018年，由出生於匈牙利的自由派美國億萬富翁索羅斯(George Soros) 創辦的中歐大學表示，在與奧爾班發生激烈的法律糾紛後，該校被「逼出」布達佩斯，將校區轉往維也納。

(路透社等)

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