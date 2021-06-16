快訊

評／疫苗安全有效嗎？政府如何因應「疫苗信任危機」？

獨／北農15員工確診有人爆料抽換匡列名單 北農否認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送貨員戀上人妻 為不倫戀詐騙家人逾300萬

香港01 / 李納德
新加坡一名送貨員因與人妻日久生情，兩人發展婚外情更聯手詐騙外送員家人，金額高達300萬新台幣。圖片來源／ingimage
新加坡一名送貨員因與人妻日久生情，兩人發展婚外情更聯手詐騙外送員家人，金額高達300萬新台幣。圖片來源／ingimage

雖然年齡限制不了愛情，但為愛騙家人錢一樣是錯的，更何況對方是人妻。新加坡1名28歲送貨員，因上門送貨結識47歲人妻，交換電話後更「來電」，人妻之後僱用他私人送貨，日久生情下送貨員不顧對方有兩名孩子，發展成不倫戀情侶。然而，人妻之後因生意需資金周轉，慫恿送貨員騙取家人逾15萬新加坡元（約300萬新台幣），送貨員為愛連妹妹都不放過，日前因共謀詐欺詐騙等9項罪名成立，要入獄15個月。

孩子想買車、投資、交學費，在家長眼中未必會起疑。新加坡28歲送貨員賴子寅是一名送貨員，他2016年7月首次去到47歲人妻郭淑君的家中送貨，2人現場交換電話號碼，未料近20年的年齡差距無阻兩人「來電」，郭事後經常僱用賴男幫她私人送貨。

郭女雖然已婚兼且是2孩之母，但賴男對她日久生情，完全不理會對方已有家室，兩人私底下發展婚外情。郭女經營手提包生意，她早於在2017年就向賴男要求8000新加坡元（約17萬新台幣）資金周轉。警方調查指，郭女之後以生意需要錢周轉為由，多次希望賴男想方法向父母「借錢」，實質合謀詐騙。

賴男在郭女教唆下先向父親下手，他假裝要買車，父親不虞有詐馬上借了9000新加坡元（約19萬新台幣）給他。賴男為郭女又騙了母親，聲稱需要5778新加坡元（約12萬新台幣）交學費，賴男將這筆錢分了一部分給郭女。輕易得手後，郭女又教賴男騙父親有投資良機，稱投資利息高達21%，又成功騙走父親8萬新加坡元（約166萬新台幣），賴男將7.7萬新加坡元（約160萬新台幣）匯入郭女女兒的戶口，其餘用來幫郭女還債。

賴男之後連妹妹都不放過，兩人重施投資騙局，告訴妹妹存入現金就能獲逾30%利息，騙走妹妹1000新加坡元（約2萬新台幣），案情指賴男前後騙了家人逾15萬新加坡元（約200萬新台幣）。賴男最終因聯同郭女詐騙家人，被控以9項共謀詐騙及詐騙罪名，控方一開始只有4項指控，但法官判決時加入5項作考量。

控方指賴男然不是主謀，但案中濫用家人信任犯案，要求判最少入獄22個月。法官指賴男騙取金額不少，對父母造成極大傷害，但基於他犯案動機是想幫郭女解決經濟問題，現時已感內疚並承諾會努力工作還錢，至今還了約2.3萬新加坡元（約48萬新台幣），最終判入獄15個月。郭女同樣被告上法庭，但她不認罪，案件仍在審理。

延伸閱讀：

印27歲人妻偕情夫殺夫肢解　恐嚇6歲女守秘密：否則像殺爸般殺你貴

Big Big Shop前送貨員訛稱入錯款 騙5人1.7萬元　認罪候判

文章授權轉載自《香港01》

新加坡 送貨員 詐騙 婚外情 詐欺

延伸閱讀

日本太太苦讀10餘年考上醫科 53歲一圓醫師夢

媽急催「端午偷偷回家」 他無奈喊：怎讓家人不成為防疫破口？

女急須換腎活命…捐贈者竟是前夫的新婚妻 網讚：最好的身教

這對相差31歲的空姐美女搭檔 真實身分是親生母女

相關新聞

老虎伍茲術後現身機場！行動仍不便、女友全程陪伴

高爾夫好手老虎伍茲（Tiger Woods）今年2月在加州發生重大自撞車禍，造成腿部嚴重受傷，時隔4個月後，媒體近日捕捉...

84歲老翁超療癒聲音吸引近千萬點閱 網友封「絕地大師」

去年新冠肺炎流行高峰時，84歲的YouTuber巴特勒（John Butler）幫助許多人度過焦慮，而這一切是巴特勒始料未及的結果。

送貨員戀上人妻 為不倫戀詐騙家人逾300萬

雖然年齡限制不了愛情，但為愛騙家人錢一樣是錯的，更何況對方是人妻。新加坡1名28歲送貨員，因上門送貨結識47歲人妻，交換電話後更「來電」，人妻之後僱用他私人送貨，日久生情下送貨員不顧對方有兩名孩子，發展成不倫戀情侶。然而，人妻之後因生意需資金周轉，慫恿送貨員騙取家人逾15萬新加坡元（約300萬新台幣），送貨員為愛連妹妹都不放過，日前因共謀詐欺和詐騙等9項罪名成立，要入獄15個月。

暴力與政治的默契？日本黑社會文化的「任俠血脈」

山口組等暴力團到今天還可以掛著招牌存在，是因為憲法保障人民的集會結社自由，而讓他們可以「成立公司」，並不是什麼「日本黑道合法」的都市傳說。但是就跟台灣的近現代政治史一樣，黑道其實和政經局勢的關係一直密不可分。新書《日本暴力政治》講的就是日本近現代歷史運行裡的黑道暗躍過程。書裡雖然把焦點放在明治維新到戰後60年代這段時間，但其實日本的「極道」在更早之前就在歷史裡佔了一席之地。

速食連鎖餐廳掀雞肉三明治大戰 雞肉價上漲創新高

美國正興起一波雞肉三明治的熱潮，意味雞肉價格大漲，超過美國食品通膨率。美國政府周二公布數據顯示，美國5月雞肉加工品的生產...

德國之聲全球媒體論壇 疫情後的新聞報導與媒體自由

受疫情影響，為期兩天的德國之聲全球媒體論壇以線下和線上相結合的方式舉行。本周一的開幕儀式上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。