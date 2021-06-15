海洋細菌夠威猛 成功清除土耳其海鼻涕

土耳其海域海面上出現俗稱「海鼻涕」的海洋黏液，導致潛在生態浩劫。科學家以自然環境中的海洋細菌加以分解，初步研究發現，可以將這種黏液成功清除。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，當局批准伊斯坦堡大學（Istanbul University）海洋生物學系教授阿爾圖（Gulsen Altug）團隊展開研究，盼以自然環境中有益的細菌來消除海洋黏液。

團隊在伊斯坦堡雅尼卡皮區（Yenikapi）的港口進行此一探索性研究。他們在選定菌種之中找尋代謝特性適於分解這種黏液的本地細菌，每天早、晚對海中圍欄裡的黏液進行投放。

阿爾圖表示，8日開始在受控條件下展開研究並且蒐集樣本。她說：「我們把過去20年來從海洋中分離出來的本地細菌分離株投放到黏液覆蓋的海面上。」團隊第一次投放就將海面上的黏液分布有效稀釋，10日又進行第2次投放。

11日第3次投放後，黏液遭到稀釋的情況更顯著，到12日幾乎已將黏液清除。

她說：「6月13日早上我們進行投放後，晚上就不必再投放了。我們研究的區域當天晚上就沒有黏液了。」阿爾圖強調，黏液沒有沉入海底，而且團隊並不擔心投放的菌種會對海洋造成任何傷害。

她表示，這種細菌會抑制環境中的致病細菌、對提供養分的有機物質進行分解，在沒有出現黏液現象的正常情況下還會分解海裡的葉子、已經死亡的生物體和廢棄物，促進海洋生態系統循環。

報導指出，地球暖化、風平浪靜和污染導致海水溫度上升，微藻類浮游生物過度生長，造成馬爾馬拉海（Marmara）海面上出現俗稱「海鼻涕」的海洋黏液。

漁民已對此示警數月。海洋生物學家4月則發現，約30公尺深海床上的珊瑚也遭到黏液覆蓋，恐導致珊瑚悶死，部分沿海城鎮則出現魚群死亡情況。

土耳其海面被一層灰棕色黏液覆蓋不是新現象，但今年達到前所未有規模。馬爾馬拉海之外，黑海和愛琴海也有相同情況。除了擁有約1600萬人口的伊斯坦堡之外，毗鄰的5個省也在劫難逃。