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土地退化肇環境危機 聯合國促修復
研究顯示，目前全球一半的農業用地正在退化中，聯合國大會主席勃茲克爾呼籲，各國須加強防止土地退化，這是保障糧食和水資源安全，以及防範未來健康和環境威脅的唯一途徑。他建議，應將更多氣候基金用於獎勵保育土地、鼓勵優先考慮可再生商品等商業模式，來改變世界經濟及保護環境。
土地退化致多種危機
根據《聯合國新聞》報導，勃茲克爾在關於荒漠化、土地退化和乾旱等議題上發表講話時，將恢復自然描述為「對我們這一代人的一個考驗」，強調地球面臨的環境危機涵蓋各方面，包括土地、氣候、生物多樣性，以及陸地和海洋汙染。
研究顯示，目前全球一半的農業用地正在退化，不僅威脅到生計，同時也導致物種滅絕、加劇氣候變遷。勃茲克爾說，到2050年，全球作物產量預計下降10%，有些作物將減產50%，這將導致世界糧食價格急劇上漲30%，威脅到飢餓和營養方面取得的進展。
土壤保育刻不容緩
勃茲克爾指出，其後果還可能導致數百萬農民陷入貧困，而到 2045 年，約有1.35億人恐流離失所，增加不穩定和緊張局勢的風險。他建議，首先，各國應採納並實施土地退化零增長目標，透過可持續的土地和水資源管理戰略，恢復退化的土地，進而恢復生物多樣性和生態系統功能。
勃茲克爾表示，「不可持續的農業」是造成荒漠化的主因，呼籲各國政府在9月聯合國糧食系統首腦會議之前就農業改革進行全國對話。
他強調，需將更多的氣候資金用於森林和農業，預計每年投入2.7兆美元，就可透過恢復自然生態系統、獎勵保持土壤健康的農業、鼓勵優先考慮可再生或可生物降解產品和服務的商業模式，來改變世界經濟及保護環境。
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