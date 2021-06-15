歐將廢止籠養蛋雞 英國仍高密度飼養

歐盟以壓倒性票數同意未來能全面廢除籠養雞場，並考慮禁止不符合動物福利標準的農產品進口。然而，在蛋雞議題上表現積極的英國，對於肉雞養殖議題的處理相對消極，仍持續透過高密度飼養壓低生產成本。

通過非強制法案

Poultry World指出，一項由歐洲170個非政府組織發起的倡議要求，農場應在2027年前逐步淘汰「籠養」雞隻的工業化畜牧手段，以維護雞隻的動物權，並得到超過140萬歐盟公民的連署，歐盟也以558 票同意對 37 票反對，以及85 票棄權通過這項不具強制力的約定法案。

籠養是養雞產業降低生產過程中，花費土地與管理成本最直接的方式，透過將雞隻限制在小空間的籠網中，可達成極高密度的飼養目標，並提供價格極為低廉的雞蛋，包括台灣在內，世界各地仍有多處農場是採取此一生產方式。

此外，歐盟正考慮於7月15日前正式立法廢止籠養，並禁止不符合動物福利標準的農產品進口，若法案通過，可能會嚴重衝擊農民的生計。世界農業同情組織（Compassion in World Farming）建議，在廢棄籠養的過程中，歐盟應提供農民相關的財政支持，並輔導農民生產可滿足歐盟福利標準的農產品。

肉雞生存環境堪憂

報導提到，英國保守黨對於禁止籠養蛋雞的相關動物議題表現積極，但在肉雞飼養方面，政府與相關零售業者則表現較為消極且被動。

據英國政府數據統計，英國2020年共生產約170頓的雞肉，較10年前增加了28%，且雞肉零售價下降了25%。換言之，養成一隻全雞的平均成本低於超市中的一手啤酒。

衛報指出，大量的雞舍加上高密度的飼養方式使雞肉成本得以降低，且密集飼養區已出現嚴重的河川污染，但雞舍設立申請在密集飼養區相對容易，統計也發現，英國雞肉零售業者中，僅有5%達到歐盟動物福利組織的高福利養殖與飼養措施標準。

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