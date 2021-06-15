疫情下大封鎖 聯合國：受虐老人陡增

聯合國人權專家指出，由於新冠疫情期間實施的封鎖措施，導致與家人或照料者同住的老年人遭受虐待等的風險增加。聯合國人權專家馬勒表示，根深柢固的年齡歧視阻礙老年人伸張自己的權利，呼籲各國應透過有約束力的國際人權文書、國家法律和措施，以確保老年人受虐時，得以訴諸司法和獲得補償。

老年受虐風險增

6月15日是認識虐待老年人問題世界日，根據《聯合國新聞》報導，馬勒14日表示，為控制新冠病毒而採取的封鎖措施，導致與家人或照料者同住的老年人遭受性別暴力、虐待、忽視的風險增加，且儘管疫情流行期間，外界對老年人遭遇的這種狀況感到震驚，但在尋求有效補救和補償措施方面存在的挑戰卻很少受到關注。

馬勒指出，據報導，有一些令人不安的做法是，養老院對新冠疫情相關的死亡予以免除民事責任，並在契約中加入相關條款，要求老年人放棄提起訴訟權利，使仲裁成為解決涉嫌虐待的唯一選擇。

籲各國提供法律援助

《世紀報》提到，在澳洲維多利亞州，2020年虐待老年人的報告比前一年增加18.5%，且報告中包含「經濟虐待」，例如已成年子女與父母同居時，不為家庭開支做出貢獻，強迫父母須支付開銷，或挪用其存款。

馬勒說：「在尋求補救和補償措施時，不能讓老年人掉隊。」她敦促各國透過具有約束力的國際人權文書、國家法律和措施，以確保在充分尊重老年人自主權的情況下訴諸司法，這包括提供法律援助、諮詢和支持服務，以及多樣化和適合其年齡的形式來共享有關權利和法律投訴機制的訊息、改善服務的可及性。

【更多精采內容，詳見 】