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飛機若要墜機… 乘客通常不會知道的真相   

聯合新聞網 / 綜合報導
飛機若要墜機，乘客通常不會知道。圖／取自tiktok@jade.loves.crime
飛機若要墜機，乘客通常不會知道。圖／取自tiktok@jade.loves.crime

如果你坐在一架即將墜毀的飛機上，你可能會毫不知情，因為機長不會告訴你。

分享災難資訊的社群平台jade.loves.crime 11日剪輯了一段影片，解釋飛機失事前會發生的事：「除非飛行員執行可控性撞機（Controlled Crash Landing），否則他們可能沒時間通知乘客『你們即將死亡』.....不通知可能是最好的結局。」

jade.loves.crime提到，如果飛機向下俯衝，乘客反而可以鬆一口氣，因為無法保持清醒。但在一切失控前，乘客可能會先感受「無重力狀態」，周圍的物件和手臂都會像在太空中一樣盤旋。而飛機墜毀時，重力可能會大到擊碎乘客的骨頭並摧毀器官，但乘客不太可能感覺到它。

jade.loves.crime接著說，如果飛機在空中爆炸，乘客會在墜機前身亡：「爆炸會撕裂飛機，導致爆炸性減壓，在乘客身上產生的壓力差能將乘客撕成碎片。乘客會失去視力，接著會沒有清晰的思緒，最後在自由落體一瞬間所有意識都會消失殆盡。」jade.loves.crime表示過程聽起來很可怕，但比起飛機墜毀所要承受的折磨其實快速多了。

任職於國際航空安全調查員協會（International Society of Air Safety Investigators）的法瑞爾（Tom Farrier）也指出飛機墜毀前，「機組人員會忙著處理事情而無暇透過廣播向乘客說話，乘客也會被告知要執行緊急動作，距離墜毀前的時間通常會很有限，無法獲悉要撞機了。」

@jade.loves.crime

The first death video I ever posted- revamped ##creepyfacts ##truecrimetiktok ##freakaccident ##crimejunkie

♬ original sound - Jade.Loves.Crime

爆炸 墜機

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