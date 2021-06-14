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關心白化症杜絕歧視 聯合國籲多支持

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
6月13日是國際白化症宣傳日，聯合國呼籲世人關懷白化症患者。 (photo by ms. donna on Wikimedia under CC2.0)
6月13日是國際白化症宣傳日，聯合國呼籲世人關懷白化症患者。 (photo by ms. donna on Wikimedia under CC2.0)

每年6月13日是國際白化症宣傳日，聯合國呼籲世人關懷白化症患者。白化症患者因髮色、膚色特殊，常受到外界歧視，聯合國秘書長古特瑞斯表示，他對《非洲白化症行動計畫》及聯合國進行促進白化症患者權利的工作感到備受鼓舞，並敦促國際社會對白化症患者給予更多支持和關懷。

根據《聯合國新聞》報導，古特瑞斯在今年致詞中表示，今年的主題是「超越一切困難的力量」，反映「白化症患者面對普遍存在的誤解、歧視和暴力，所展現出的堅韌精神、毅力和取得的成就」。

《非洲白化症行動計畫》及聯合國白化症獨立專家正在進行促進白化症患者權利方面的工作，古特瑞斯強調，為了消除針對白化症的誤解及杜絕歧視，國際社會需要做的事還有很多，敦促所有國家和社區「保護和實現所有白化症患者的人權，給予他們必要的支持和關懷」。

白化症常遭誤解

白化症是一種罕見的非傳染性遺傳病，在男性和女性之中都可能出現，患者的頭髮、皮膚和眼部因缺乏黑色素，極易受到陽光和強光的傷害。幾乎所有的白化症患者都有視力障礙，且容易罹患皮膚癌。

目前這種疾病尚無治癒的方法。由於部分社會受到迷信和錯誤觀念的影響，對於白化症有很深的誤解，因此白化症患者仍常面臨各種形式的歧視和暴力，甚至被社區驅逐。

據聯合國估計，白化症在北美和歐洲的發病率分別在1.7萬分之一和2萬分之一，而在撒哈拉沙漠以南的非洲，發病率則更高。

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白化症 患者 聯合國

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