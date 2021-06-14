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巴基斯坦父權高漲 女性內衣不合用

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
在巴基斯坦，女性內衣受到保守主義與男女不平權的影響，難以發展。（photo by Wikimedia）
在巴基斯坦，女性內衣受到保守主義與男女不平權的影響，難以發展。（photo by Wikimedia）

巴基斯坦父權社會十分保守，導致女性很難買到符合需求且價廉的內衣。外媒報導指出，內衣產業在巴基斯坦是禁忌話題，除了產業高層全是男性，連員工與消費者都避諱不談，以免遭人非議。這導致一般女性很難買到適合的內衣，長年都得忍受不適。

女性內衣品質低劣

根據《英國廣播公司》的深入報導，英國一名想改革巴基斯坦女性內衣市場的商人，在當地受到很大的阻礙。為了瞭解巴基斯坦女性的需求，商人摩爾特地到巴基斯坦的女性內衣店進行市場調查。但他在不透光的店門口前遭警衛攔下，認為男性不該進入女性內衣店，還是隨行翻譯謊稱摩爾是外交官，要替妻子購物，才順利進入。

摩爾表示，警衛僅是問題的冰山一角，最根本的仍是男女對於內衣樣式有非常不同的觀點。對於巴基斯坦男性來說，內衣通常與「性感」、「吸引目光」有關，但女性只想追求舒適性與耐穿度。多數巴基斯坦女性負擔不起昂貴的進口內衣，因此只能購買品質十分惡劣的國貨。

多數巴基斯坦女性負擔得起的內衣多使用容易生鏽的金屬扣件，還有尖銳的鋼圈，會隨衣時間逐漸磨破內衣，並刺到使用者的皮膚。一名27歲的女性依乃姆就向記者表示，她過去十年間不曾買到她想要的內衣尺寸，內衣材質也很粗糙，導致她乳房周圍時常起疹子。

男女不平權是主因

因為巴基斯坦的父權社會影響相當高，推廣便宜且有一定品質的內衣相當困難。商人很難透過廣告推廣自家產品，因為很容易被貼上「低俗」的標籤。巴基斯坦多數的內衣商店也在保守派的壓力下，多採用不透光玻璃且不得放置招牌。而巴基斯坦既有的女性內衣製造商公司內部，則有嚴重的男女不平等問題。

摩爾發現，能決定內衣材質與款式的會議上，清一色都是男性，且大多帶衣有色與戲謔的眼光來參與會議。他表示，「我最大的挑戰是讓這些高層瞭解女性內衣不該只是會激起性慾的產品」。在這些公司，女性通常扮演助理角色，只有偶爾需要在滿屋子的男性面前提供意見，因此很難將實際的需求講出。

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