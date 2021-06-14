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拍檔警員罹癌病逝 共事14年的警犬用最心碎方式陪伴

香港01 / 撰文：何東緯
警長McClelland不幸罹癌病逝，與他共事14年的警犬Midge，也在同一天去世。（fb@Geauga County Sheriff）
警長McClelland不幸罹癌病逝，與他共事14年的警犬Midge，也在同一天去世。（fb@Geauga County Sheriff）

人和狗狗的緣份，可能上天早已註定。

美國俄亥俄州吉奧格縣（Geauga County, OH）前警長Dan McClelland，於今年4月14日時不敵腦癌病逝。而同日，與他共事14年的退休警犬Midge，決定用心酸的方式追隨牠。他們昔日形影不離，從不分開，所以家人也作出了一個暖心舉動，希望他們能永遠在一起。

這個令人動容的故事，來自美國俄亥俄州吉奧格縣（Geauga County, OH）。在2016年退休的前警長Dan McClelland，近年一直受腦癌折磨，最終在本年4月14日因癌症病逝，享年67歲。沒料到，與McClelland一起退役的警犬Midge，在主人離開後幾小時，用心酸的方式追隨他。

家屬們知道McClelland與狗狗Midge感情十分要好，總是黏在一起不願分開，於是作了一個暖心安排，希望他們在彩虹橋上能重聚。

在McClelland的陪同下，狗狗Midge去過許多地方，也吃過不少美味，牠的狗生精彩無比。尤其是在退役後，McClelland更是帶着牠遊山玩水，退休後的生活一點也不孤單。而且Midge也是Geauga County裏出名的狗狗，幾乎住這裏的每個居民都認得牠。

一人一狗在同一天去世， 「他們形影不離， 默契無比」，實在是讓覺得感動又感傷。希望他們能在彩虹橋上重遇，繼續幸福快樂地生活下去。

向Dan McClelland與警犬Midge致敬，他們一生都在為Geauga County付出。（fb@Geauga County Sheriff）
向Dan McClelland與警犬Midge致敬，他們一生都在為Geauga County付出。（fb@Geauga County Sheriff）

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文章授權轉載自《香港01》

警犬 癌症

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