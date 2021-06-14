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瑞士減碳關鍵法規 人民公投無情否決

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

減碳法律適合拿來公投嗎？瑞士近日舉行氣候變遷的法律公投，政府為了符合《巴黎協議》的減碳目標而修法，希望加徵燃料稅與機票稅，但遭到51%的民眾反對而無法成案。反方聲稱，瑞士只佔全球碳排0.1%，且許多民眾擔心這會讓已受疫情重創的經濟惡化。

根據《英國廣播公司》報導，瑞士政府近日舉行全國公投，針對不同議題進行表決，不過其中在應對氣候變遷的關鍵法案：加徵汽車燃料稅與機票稅的方案，遭到公民以51%反對、49%贊成而推翻。《英廣》分析，這對減碳政策已經很小心謹慎的瑞士政府來說，是非常大的挫折。

瑞士在《巴黎協議》中訂下的減碳目標是透過採用再生能源、碳稅等手段在2030年減碳至1990年的1半水準，目前的法案沒有通過，使瑞士政府必須重新規劃新的減碳措施，《英廣》認為，這天對於全球的環保主義者來說，「是非常災難性的一刻。」

另外《法蘭西24》提到，取締人工殺蟲劑與只給不使用化肥農夫補助的法案也以39%同意、61%不同意遭到否決，支持者認為瑞士近年來水污染的情況愈來愈嚴重，對於生態造成嚴重的傷害，但瑞士農夫多站在反方立場，認為如果這些法規制定後，會影響他們的生計。

此次公投僅通過2個案子，一是給警察更多權力打擊恐怖主義，還有延長對商業的疫情紓困，這也反映瑞士民眾現階段關注的焦點，主要還是疫情下的經濟復甦。瑞士的公投制度獨步全球，只要10萬人連署即可提案，且會經過完整的正反方辯論程序與陳述主張。

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瑞士 減碳 公投

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