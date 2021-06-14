快訊

遭3歲熟睡哥哥壓到窒息？ 台中未滿1月大男嬰送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女驗DNA與意外揭父曾出軌 續追真相驚見媽媽也風流

香港01 / 撰文：朱利安
有美國女子拍片分享，指早前1名陌生女子聯絡她，並稱基於2人的DNA結果，應是同父異母的姊妹。（香港01）
有美國女子拍片分享，指早前1名陌生女子聯絡她，並稱基於2人的DNA結果，應是同父異母的姊妹。（香港01）

DNA基因測試技術越趨精準，許多埋藏多年的風流韻事亦終被揭穿。美國佛羅里達州女子希拉里（Hillary）早前就在網上分享做DNA測試的經歷，指自己完成測試的數年後與同父異母的陌生女子相認，追查之下相信父親曾與其他女子「偷食」。當事件開始引來媒體關注時，希拉里卻從母親口中得知父母的感情生活錯縱複雜，自己的爸爸亦另有其人！

希拉里於今年5月在TikTok發布影片，表示多年前一時無聊便接受DNA測試，直至早前1名陌生女子聯絡她，稱DNA結果顯示她們是同父異母的姊妹，對方比她年長約20歲。陌生女子請求幫忙尋找親生父母，希拉里欣然答應，最後更如願找到「姊姊」的親生母親，對方也承認曾與希拉里的父親發生性行為。

希拉里當時曾在TikTok分享該故事，未料引發巨大迴響，更有電視真人騷邀請她上節目，希望進一步發掘其DNA測試背後的更多八卦事。不過，希拉里母親得知女兒上節目一事，即變得非常慌張，後來更向她坦誠一切，直言「妳的父親不是妳的（親生）父親」，突如其來的震撼消息令希拉里大嚇一跳。

希拉里其後發布新影片補充指，原來自己的生父是父親的堂表親傑利（Jerry），而依照她母親的說法，傑利也是她同父異母姊姊的父親。儘管電視節目才會出現的劇性發生在自己身上，希拉里也表示，「我不會視傑利為我真正的爸爸」，認為把她養育成人的「養父」才是爸爸。

女子驗NDA，不僅與同父異母的妹妹相認，還竟外發現爸媽風流史。（TikTok影片截圖）
女子驗NDA，不僅與同父異母的妹妹相認，還竟外發現爸媽風流史。（TikTok影片截圖）

延伸閱讀：

白人夫婦誕黑人女兒 慈父深信隔代遺傳不疑身世 病逝後真相大白

韓國女童餓死案爆羅生門　「外婆」老公出示照片撐妻子：她非生母

文章授權轉載自《香港01》

外遇 DNA

相關新聞

驗DNA與同父異母姐相認 女追真相意外揭爸媽風流史

DNA基因測試技術越趨精準，許多埋藏多年的風流韻事亦終被揭穿。美國佛羅里達州女子希拉里（Hillary）早前就在網上分享做DNA測試的經歷，指自己完成測試的數年後與同父異母的陌生女子相認，追查之下相信父親曾與其他女子「偷食」。當事件開始引來媒體關注時，希拉里卻從母親口中得知父母的感情生活錯縱複雜，自己的爸爸亦另有其人！

「直到沒有難民再想來丹麥申請避難」

德國《時代周報》周末發表的一篇分析報道介紹稱，丹麥正在試圖使用威嚇的方式讓國內難民人數永遠保持在盡可能低的水平。例如今後丹麥打算在第三國設置「難民營」。抵達丹麥的避難申請者將被送往第三國，在那裡等待難民核准程序。即便難民申請獲得批准，這些申請者也未必獲得進入丹麥，而是留在第三國或者被送往聯合國設置的難民庇護所。丹麥開始接洽協商的第三國包括盧旺達、突尼斯、埃塞俄比亞和埃及等。

日男涉當俄羅斯間諜 盜取日本、美國太空軍事資料被捕

一名日本男子涉嫌替俄羅斯從事間諜工作，盜取日本及美國航天軍事資料被捕。其相信是接頭人、俄羅斯駐日通商代表部的一名職員則成功逃跑，離境逃往俄羅斯莫斯科。

與世界首富同遊太空 太空船座位2800萬元拍出

要花多少錢，才能和全球首富貝佐斯 (Jeff Bezos) 一起搭乘他的藍源(Blue Origin)公司太空船，共赴7...

太空旅行安全嗎？聯邦航空法無規範 風險得自負

超級富豪貝佐斯預定7月20日帶領弟弟等搭乘自家藍源公司(Blue Origin)太空火箭上太空，目前聯邦航空法沒有細目規...

荷蘭公主將上大學 不拿193萬王室待遇「領津貼彆扭」

17歲的荷蘭公主阿瑪利亞（Princess Catharina-Amalia）將在今年底成年，她近日寫信向總理呂特表示，在正式承擔王室職責前將不領取每年160萬歐元（約193.7萬美元）的年俸和津貼，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。