「直到沒有難民再想來丹麥申請避難」

德國《時代周報》周末發表的一篇分析報道介紹稱，丹麥正在試圖使用威嚇的方式讓國內難民人數永遠保持在盡可能低的水平。例如今後丹麥打算在第三國設置「難民營」。抵達丹麥的避難申請者將被送往第三國，在那裡等待難民核准程序。即便難民申請獲得批准，這些申請者也未必獲得進入丹麥，而是留在第三國或者被送往聯合國設置的難民庇護所。丹麥開始接洽協商的第三國包括盧旺達、突尼斯、埃塞俄比亞和埃及等。

丹麥議會已經多數通過在第三國設置難民營的法案，雖然歐盟委員會和聯合國難民署都對此提出批評，但丹麥首相弗雷德裡克森（Mette Frederiksen）卻不為之所動。丹麥社會民主黨為了同民粹勢力爭奪選民的支持，在難民政策上甚至采取了比右翼更強硬的路線。弗雷德裡克森政府的目標是在丹麥國內實現難民數量零增長，而這一目標同時得到廣大丹麥民眾的支持。

文章分析認為，右翼民粹主義早已悄悄潛入丹麥社會，對難民的敵視態度在社會上蔓延。文章稱，同西方其它國家相比，丹麥人講話本來就比較無所顧忌，很少有禁忌話題。社交媒體更加深了這一現象。文章描述稱，一位戴著珍珠項鏈、穿著精致的丹麥老太太在哥本哈根街頭提起難民的時候，直接把他們稱作是「利用我們國家福利的犯罪分子」。

文章中描述的一位來自敘利亞的38歲帶著兩個孩子的女性難民對丹麥的印象是，丹麥人很熱心，她需要幫助的時候，丹麥人都熱心幫助她。但是她和很多敘利亞人一樣，面臨的是被丹麥遣返回國的命運，因為丹麥政府已經將大馬士革定義為安全區。在被遣返前，她和兩個孩子住在遣返中心。在那裡難民既不能工作也不能上學。

丹麥移民研究學者蘭貝格-彼得森（Martin Lemberg-Pedersen）接受《時代周報》記者采訪時說，那些遣返中心的條件非常糟糕，目的就是為了讓人看了就不想住在那裡。

文章指出，雖然目前還沒有任何一個非洲國家同丹麥就在第三國設置難民營的計劃正式簽署協議，但是丹麥難民政策的方向顯然已經十分明確了。

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