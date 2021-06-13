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日男涉當俄羅斯間諜 盜取日本、美國太空軍事資料被捕
一名日本男子涉嫌替俄羅斯從事間諜工作，盜取日本及美國航天軍事資料被捕。其相信是接頭人、俄羅斯駐日通商代表部的一名職員則成功逃跑，離境逃往俄羅斯莫斯科。
日本放送協會（NHK）報導，一位名叫宮坂和雄的70歲男子，涉嫌盜取軍事機密文件被捕。警方消息表示，該男子30年以來與近15名俄羅斯人員接觸，交予相關機密資料。
文件包括航天相關論文及開發情報，除了日本以外，還包括了美國研發名為X37B的實驗軌道飛機、無人戰鬥機等資料。日本東京電視台（TBS）報導，男子從中獲利超過1000萬日圓（約新台幣252萬元）。
其中一名相信是接頭人之一、俄羅斯駐日通商代表部的一名職員被指不理會警方傳召，在12日早上從羽田機場出國，離開日本逃往莫斯科。
俄羅斯駐日通商代表部回應事件，指對有職員從事不法行為感到困惑。強調兩國關係正在發展，不希望事件會導致從事經貿發展的代表部，受到外界的無端指責。
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文章授權轉載自《香港01》
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