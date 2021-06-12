忠犬護主！狗狗見主人上救護車 狂奔好幾公里到醫院守候

狗狗是人類最好的朋友！土耳其1隻黃金獵犬眼見主人登上救護車送院，但因為寵物不可上車，狗狗竟然追了幾條街緊貼救護車到醫院，還一度想在病房外等候，最終在醫院外不願離去，被外媒大讚是隻忠犬，更感動無數網友。

據土耳其廣播電視公司（TRT）報道，當地1隻黃金獵犬竟因擔心主人，一路追著救護車趕到醫院，畫面被手機拍下，影片後來引起熱議。事件發生於伊斯坦堡省伊斯坦堡東南島嶼比於卡達（Büyükada），狗狗主人要坐救護車入院，但醫護人員基於安全及衛生考慮，拒讓狗狗上救護車。

從影片所見，穿黑色短袖衣服的女主人上救護車時，黃金獵犬一直跟在主人身旁，還想跟上救護車，最後被主人的友人拉住。未料救護車開走後，狗狗竟一路尾隨救護車跑，比旁邊載貨的單車還要快，還真的跟上救護車的速度在車旁吠叫。最後狗狗和救護車一同到達醫院，目送主人坐著輪椅入內。

救護人員見牠這麼忠心，拿餅乾請牠吃，牠後來走入醫院等候，跑到主人病房門外觀察。雖然狗狗在病房外的走廊非常乖巧地坐下，不停搖尾巴，最終還是被醫護「勸退」，要牠到院外等待，最後醫護人員指示牠到院外的花園等候。

外媒稱狗狗一刻都不願離開主人，大讚牠是忠犬，狗狗追住救護車跑了幾條街，足足有好幾公里，救護車倒後鏡一直見其身影，但報導未有提及狗狗主人的病情。網友被狗狗的忠誠所感動，但質疑救護員為何不通容一下讓狗狗上車，「牠這麼累，為何不讓牠上車呢」、「人都不會這樣做（救護車），我太感動了」，又批評社會上有不少人傷害狗狗，「人類怎能傷害這麼忠誠的動物」。

狗狗見到主人上救護車，一路追貼救護車，追到去醫院門口。圖／TRT新聞截圖 狗狗追到去醫院門口，還想入內陪伴主人。圖／TRT新聞截圖 狗狗在病房外等候，最後被醫護人員帶到院外的花園繼續等主人。圖／TRT新聞截圖

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文章授權轉載自《香港01》