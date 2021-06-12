快訊

郭董碰難題 上海復星醫藥：台灣採購BNT疫苗必須透過復星

獨／食藥署核准3款居家快篩 免戳鼻咽準確度逾8成

忠犬護主！狗狗見主人上救護車 狂奔好幾公里到醫院守候

香港01 / 記者李納德／報導
狗狗見主人上救護車時想跟上去，但被主人的友人拉住。圖／TRT新聞截圖
狗狗見主人上救護車時想跟上去，但被主人的友人拉住。圖／TRT新聞截圖

狗狗是人類最好的朋友！土耳其1隻黃金獵犬眼見主人登上救護車送院，但因為寵物不可上車，狗狗竟然追了幾條街緊貼救護車到醫院，還一度想在病房外等候，最終在醫院外不願離去，被外媒大讚是隻忠犬，更感動無數網友。

據土耳其廣播電視公司（TRT）報道，當地1隻黃金獵犬竟因擔心主人，一路追著救護車趕到醫院，畫面被手機拍下，影片後來引起熱議。事件發生於伊斯坦堡省伊斯坦堡東南島嶼比於卡達（Büyükada），狗狗主人要坐救護車入院，但醫護人員基於安全及衛生考慮，拒讓狗狗上救護車。

從影片所見，穿黑色短袖衣服的女主人上救護車時，黃金獵犬一直跟在主人身旁，還想跟上救護車，最後被主人的友人拉住。未料救護車開走後，狗狗竟一路尾隨救護車跑，比旁邊載貨的單車還要快，還真的跟上救護車的速度在車旁吠叫。最後狗狗和救護車一同到達醫院，目送主人坐著輪椅入內。

救護人員見牠這麼忠心，拿餅乾請牠吃，牠後來走入醫院等候，跑到主人病房門外觀察。雖然狗狗在病房外的走廊非常乖巧地坐下，不停搖尾巴，最終還是被醫護「勸退」，要牠到院外等待，最後醫護人員指示牠到院外的花園等候。

外媒稱狗狗一刻都不願離開主人，大讚牠是忠犬，狗狗追住救護車跑了幾條街，足足有好幾公里，救護車倒後鏡一直見其身影，但報導未有提及狗狗主人的病情。網友被狗狗的忠誠所感動，但質疑救護員為何不通容一下讓狗狗上車，「牠這麼累，為何不讓牠上車呢」、「人都不會這樣做（救護車），我太感動了」，又批評社會上有不少人傷害狗狗，「人類怎能傷害這麼忠誠的動物」。

狗狗見到主人上救護車，一路追貼救護車，追到去醫院門口。圖／TRT新聞截圖
狗狗見到主人上救護車，一路追貼救護車，追到去醫院門口。圖／TRT新聞截圖
狗狗追到去醫院門口，還想入內陪伴主人。圖／TRT新聞截圖
狗狗追到去醫院門口，還想入內陪伴主人。圖／TRT新聞截圖
狗狗在病房外等候，最後被醫護人員帶到院外的花園繼續等主人。圖／TRT新聞截圖
狗狗在病房外等候，最後被醫護人員帶到院外的花園繼續等主人。圖／TRT新聞截圖

延伸閱讀：

小主人出嫁！狗狗上台6次趴婚紗「搶親」 成功爭取做「嫁妝」

狗狗冷知識｜幫狗狗擦腳牠一直反抗？ 狗狗腳爪三大隱藏秘密

文章授權轉載自《香港01》

土耳其 寵物 救護車

相關新聞

忠犬護主！狗狗見主人上救護車 狂奔好幾公里到醫院守候

狗狗是人類最好的朋友！土耳其1隻黃金獵犬眼見主人登上救護車送院，但因為寵物不可上車，狗狗竟然追了幾條街緊貼救護車到醫院...

日本業者期待疫苗接種後商機 紛紛推優惠方案

日本飯店、百貨、外食等業者看準民眾接種完2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後可望恢復的個人消費商機，紛紛祭出相...

該把傳真機送進博物館了 日本中央部會將禁用

掃除行政部門過去一年逾800萬次的蓋章手續後，日本行政改革大臣河野太郎改向傳真機宣戰。日本媒體報導，河野通令7月以後，除非特例，霞關（日本行政中心所在地）各部會一律禁用傳真，改以電子郵件聯繫。傳真機大國日本是否就此脫胎換骨？一份民調的答案令人玩味。

諾貝爾化學獎得主根岸英一離世 享壽85歲

定居美國印第安納州的日籍化學家根岸英一本月6日離世，享壽85歲，一生致力有機化合物合成，讓製藥界研發新藥造福人類；他終其...

長髮正妹開卡車晝夜奔波 對抗周公提神有妙計

開車人人都會，但是當職業的駕駛，長時間一邊對抗疲勞，一邊在道路上奔馳，可就不是一件容易的事。最近日本就有媒體，報導幾位職業駕駛員，讓人瞭解他們是怎麼對抗睡意的。

藝術家用電子垃圾建造仿「總統山」雕像 籲關注廢物問題

英國康沃爾郡（Cornwall）6月11日起將舉行七國集團（G7）高峰會，在此前夕，有藝術家於當地用電子垃圾建造類似美國「總統山」的大型雕像，拼湊出G7一眾領袖的外貌，希望提醒他們關注棄置電子設備的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。