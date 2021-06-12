長髮正妹開卡車晝夜奔波 對抗周公提神有妙計

許多人都會開車，但是當職業駕駛必須長時間一邊對抗疲勞，一邊在道路上奔馳，可就不是一件容易的事。最近日本就有媒體，報導幾位職業駕駛員，讓人瞭解他們是怎麼對抗睡意的。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，在日本關東地區當卡車司機的正妹KAHO表示，由於駕駛卡車四處奔波，很容易碰到睡意纏身的狀況。而她在這個時候，就會選擇飲用含有咖啡因的飲料，或者打電話與某人聊天，讓自己保持清醒狀態。

如果這幾招都沒效，KAHO就會在車內放聲高歌，甚至大叫一下。反正車上也沒其他乘客，不會帶給別人困擾。不過在各種對抗周公的作法中，KAHO認為最有效的，還是稍微先停個車，閉目養神個10到15分鐘。雖然時間短，但還是能恢復一定精神。

KAHO指出，不同的人抵抗睡意的方法也不一樣。有同行會去停車，然後繞著車來回走動提振精神。也有計程車司機會拉拉筋、或向KAHO一樣趁沒客人時放聲大叫，畢竟根據情況不同，有時也曾有過得工作超過20小時的時候。如何調整自己的精神狀態，才能保持交通運行時的安全。