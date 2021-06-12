快訊

上海入境確診 「台灣輸出」又一例

不斷更新／端午連假國道嚴格匝道儀控 一早往國5回堵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長髮正妹開卡車晝夜奔波 對抗周公提神有妙計

聯合新聞網 / 綜合報導
日本正妹司機KAHO表示，她在開車想睡時，會靠打電話聊天、大叫來提振精神。圖擷取自日刊SPA！
日本正妹司機KAHO表示，她在開車想睡時，會靠打電話聊天、大叫來提振精神。圖擷取自日刊SPA！

許多人都會開車，但是當職業駕駛必須長時間一邊對抗疲勞，一邊在道路上奔馳，可就不是一件容易的事。最近日本就有媒體，報導幾位職業駕駛員，讓人瞭解他們是怎麼對抗睡意的。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，在日本關東地區當卡車司機的正妹KAHO表示，由於駕駛卡車四處奔波，很容易碰到睡意纏身的狀況。而她在這個時候，就會選擇飲用含有咖啡因的飲料，或者打電話與某人聊天，讓自己保持清醒狀態。

如果這幾招都沒效，KAHO就會在車內放聲高歌，甚至大叫一下。反正車上也沒其他乘客，不會帶給別人困擾。不過在各種對抗周公的作法中，KAHO認為最有效的，還是稍微先停個車，閉目養神個10到15分鐘。雖然時間短，但還是能恢復一定精神。

KAHO指出，不同的人抵抗睡意的方法也不一樣。有同行會去停車，然後繞著車來回走動提振精神。也有計程車司機會拉拉筋、或向KAHO一樣趁沒客人時放聲大叫，畢竟根據情況不同，有時也曾有過得工作超過20小時的時候。如何調整自己的精神狀態，才能保持交通運行時的安全。

日本 計程車 正妹

延伸閱讀

不只單腳腳麻 正妹醫師打AZ疫苗出現「這輩子從來沒有過的痛法」

浴巾滑落微露嫩白胸 啦啦隊女神陳怡叡曬性感泡湯照

國小音樂老師教學影片引87萬人觀看 網友直呼：好羨慕

翻相簿見媽媽性感沙龍照 網友驚豔直呼：超辣！想當妳爸

相關新聞

長髮正妹開卡車晝夜奔波 對抗周公提神有妙計

開車人人都會，但是當職業的駕駛，長時間一邊對抗疲勞，一邊在道路上奔馳，可就不是一件容易的事。最近日本就有媒體，報導幾位職業駕駛員，讓人瞭解他們是怎麼對抗睡意的。

只有眼嘴拇指能動 「臥床不起社長」活得超精彩

「您好，我是臥床不起社長。」因脊髓性肌肉萎縮症（SMA），剩下眼睛、嘴巴及一根大拇指能動，佐藤仙務在創業艱苦期，透過社群網站向數百名社長發自我介紹訊息，回應不多，不過cybozu、雀巢等日本知名企業真成了他的客戶。他的專長是電腦，高中畢業通過考試，在身障就業支援事業所找到資訊相關工作。新人實習最後一天，準備等母親開車來接，被一名坐輪椅的同事斥責，「爸媽太寵你了啦。你該自己來上班，像你這種軟弱的身障者，不會有什麼正經的人生。」他不想與不能理解其他身障者困難的同事一起工作，正式上班前便辭退內定工作，和同樣患有SMA的兒時玩伴合開公司，「我們來給社會好看」...

藝術家用電子垃圾建造仿「總統山」雕像 籲關注廢物問題

英國康沃爾郡（Cornwall）6月11日起將舉行七國集團（G7）高峰會，在此前夕，有藝術家於當地用電子垃圾建造類似美國「總統山」的大型雕像，拼湊出G7一眾領袖的外貌，希望提醒他們關注棄置電子設備的問題。

搶先歐美人逾千年！ 研究：南極洲最早由毛利人發現

歷史學家和科學家過去長期都認為南極洲是由歐洲或美國人發現，但最新研究指出，紐西蘭的毛利人可能才是「南極洲的發現者」，時間...

哈梅退出英王室傷了父親心 查理從此不接哈利電話

雖然梅根和夫婿哈利王子淡出英國王室，遠走美國已一年半，但仍對王室，尤其是王儲查理缺乏支持和溝通耿耿於懷。現在他們試圖把重...

販毒洗錢！墨國毒梟「矮子」古茲曼妻子 在美認罪

墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）的妻子艾瑪‧克若內爾（Emma Coron...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。