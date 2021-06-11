藝術家用電子垃圾建造仿「總統山」雕像 籲關注廢物問題
英國康沃爾郡（Cornwall）6月11日起將舉行七國集團（G7）高峰會，在此前夕，有藝術家於當地用電子垃圾建造類似美國「總統山」的大型雕像，拼湊出G7一眾領袖的外貌，希望提醒他們關注棄置電子設備的問題。
雕塑家拉殊（Joe Rush）受英國網路零售商musicMagpie委託，製造這個名為「回收山」（Mount Recyclemore，暫譯）的雕像。它外形有如美國拉什莫爾峰（Mount Rushmore，俗稱「總統山」），意在強調棄置電子設備所造成的損害。
G7領袖變雕像
雕像內的G7領袖包括英國首相強森（Boris Johnson）、日本首相菅義偉、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、意大利總理德拉吉（Mario Draghi）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）及美國總統拜登（Joe Biden）。
拉殊表示，希望透過用電子垃圾建造的雕像傳達訊息，意即有需要製造「更容易重複使用或回收利用」的電子設備。
雕像所在的沙丘，正是在舉行峰會的酒店對面，拉殊解釋選址時指出，希望G7領袖乘搭飛機飛過時，雕像會「看著」他們，他稱「希望我們會使他們受到良心責備，並令他們意識到全部人都正在這廢物生意之中」。
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文章授權轉載自《香港01》
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