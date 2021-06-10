25年好搭檔不敵癌魔過世 大象徒步2小時遺體前揮鼻告別

不少人相信大象是很有靈性的動物，近日印度1隻大象奔喪的新聞觸動無數人。本月初（6月3日）印度1名象夫不敵癌魔病逝，享年74歲。25年來與象夫朝夕相處的大象布拉瑪達丹（Pallat Brahmadathan）竟徒步約2小時，到象夫的喪禮送他最後一程。在象夫的遺體前，大象多次伸長及揮動鼻子，流露依依不捨的感情，旁邊的親友都不禁大哭起來，場面十分感人。

象夫奈爾（Kunnakkad Damodaran Nair）在印度西南部果塔延縣非常有名，他從事馭象的工作長達60年，深深愛護大象，據當地的象人透露，不論大象怎樣鬧事，他也不會鞭打或傷害大象。奈爾與大象布拉瑪達丹的感情特別深厚，25年來合作無間，奈爾不時帶布拉瑪達丹出席各大小節日的廟宇活動，今年4月是這對拍檔最後一次出席公眾活動。

本月3日早上，奈爾不敵癌魔過身，享年74歲。親友特別安排大象布拉瑪達丹從20多公里外的地方、徒步2個多小時到喪禮現場，送別象夫最後一程。片中可見，大象到達現場後，緩緩走到奈爾的遺體跟前，然後多次伸長及放下鼻子，彷彿對遺體行告別禮。

現場圍觀的親友都被大象弄哭，悲慟的哭泣聲此起彼落，畫面令人心碎。兒子傑拉什表示父親的遺願是再見大象布拉瑪達丹一面，所以特地安排大象步行20多公里來參加喪禮，「我知道他們深愛對方，所以不禁哭起來。」

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文章授權轉載自《香港01》