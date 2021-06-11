日本太太苦讀10餘年考上醫科 53歲一圓醫師夢

考取好成績的頂尖群學生，許多人選擇就讀醫療相關科系，也讓這些科系的入學門檻遠較其他科來得高。不過就在日本，有一位30多歲才立志要拚醫學系，50多歲才拿到醫師執照的太太，讓人見識到只要有心苦讀，就能考上理想目標。

根據日本媒體「マネーポスト」報導，日本一位女性前島貴子，當初中學時的精神狀態有些憂鬱，影響了她的課業，特別是對理科和數學非常棘手，成績在學校裡頭常常吊車尾。後來她在東京上班一陣子後，25歲回到故鄉島根縣，在母親開設藥局裡頭幫忙。

有了這個經歷，前島開始注意到那些身體不適的病患，產生了同情之心，於是開始攻讀臨床心理師。此時他的父親剛好過世，帶給她很大的打擊，讓她毅然決定要考取醫學院，幫助廣大的患者。

為了考上醫學院，前島向補習班報到，重新學起當時沒學會，連「分數」都要重頭學的數理科目。在反覆練習下，總算用一年的時間達到考取醫學院需求的水準。此時她已經30多歲，後來還結婚、在36歲時生下長女。由於他的丈夫恰巧是補習班講師，所以在課業上也幫忙她不少。

就在39歲這一年，前島總算是考上了藤田保健衛生大學（現改名為「藤田醫科大學」）。不過緊接在後頭的，是醫學系繁重且困難的課業。前島多次因為跟不上進度留級，最後足足花了9年的時間，才從學校畢業。到了2019年，藤田終於在53歲時，考到夢寐以求的醫師執照。

前島也分享她自己的唸書方式，包括「重新理解中學的數學、理科基礎」、「有效利用做家事與照顧孩子之餘的空閒」、「時常帶著參考書及考古題，有空就讀一點」、「同樣的問題重複作答，直到熟記為止」、「記起來的東西一定在腦中整理過，再向誰進行說明」。靠著這些苦工，讓她總算成為一位獨當一面的醫師。