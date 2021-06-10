野豹翻牆闖花園叼走4歲女童 森林尋獲僅剩殘屍

野豹竟然闖入民宅叼走孩子！印度日前發生1起可怕的野豹獵殺小孩事件，查謨和喀什米爾邦一名4歲女童在家中花園玩耍時，突然被獵豹翻牆入內叼走，當地警方、野生動物部門及軍隊都出動搜索，在森林發現血跡已感到不妙，隔日搜索人員發現女童屍體殘肢，相信她已被野豹殺死。女童祖父批評野生動物部門早就知道附近有野豹出沒，但從未採取行動，哭訴「她（女童）是我們的女王」。

上周四（3日）傍晚，居於印度查謨和喀什米爾邦中部的巴德加姆縣Ompura區的4歲女童Adha Shakil，在住所的花園玩耍時遭野豹襲擊。她的母親Shakil Ahmad稱，女兒當時在草地上玩，後來卻消失不見，懷疑是獵豹翻過牆壁並將她叼走。她發現女兒不見了後馬上報案，警方、野生動物小組和軍隊都採取行動，展開大規模搜索，隔日在附近森林發現女童殘屍。

女童的阿姨一度在Twitter上分享照片，希望網友幫忙尋找失蹤女童，稱事發時有野豹翻過牆壁將女童叼走，幸好沒有捉走她的哥哥。當天是她7歲哥哥的生日，原本她正打算回家和哥哥慶生。

印度媒體指出，在最初的搜索階段，當地居民發現血跡時已懷疑野豹叼走了女童兼施襲，之後他們心中的憂慮變成事實，他們在附近的森林發現女童的「身體部位」，相信她的屍體已被野豹撕裂。這不是該區第一次發現野豹的蹤跡，該住宅地帶附近都是草叢，居民稱已發現野豹出沒一段很長的時間，指責當地野生動物部門一直沒有處理。事發後有數百人出席女童葬禮，家屬用綠色的布包住其屍體，她的祖父哭著說：「她是我們的女王，你不會明白我們失去了什麼」敦促當局要確保居民的安全。

當地媒體報導，據官方紀錄該邦在2014至2018年間，已有49人死於野生動物襲擊，另外有829人被野生動物襲擊受傷。該邦野生動物部門指出，有5分1的襲擊都是發生在受害者家中，多數發生在白天，而當中涉及野豹的200起個案中，有一半發生在人類居住地帶，野生動物官員Rashid Naqash透露，女孩所住的村落是該區44個野豹出沒熱點之一，他們相信施襲野豹已在區內生活4年之久。

當局續稱，居民們並沒有遵守安全建議，讓兒童留在室內，他們曾挨家挨戶呼籲居民在早上和晚間要格外留意孩子，野豹已適應城市，隨時在尋找機會，團隊的人不可能一直無處不在，「野豹以閃電般的速度攻擊，即使我們在距離女孩100米的位置有個營地，我們也無法救她」。

當地警方事後聯同野生動物部門和林業局，在出事村落加裝鏈式圍欄戒備，同時授權野生動物管理員配備武器，讓他們可主動獵殺有可能襲擊居民的野生動物。

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文章授權轉載自《香港01》