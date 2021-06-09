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改寫世紀歷史！國家地理學會認定「南冰洋」為地球第五大洋

聯合新聞網 / 綜合報導
國家地理學會在「世界海洋日」這天宣布，南冰洋（Southern Ocean，又稱南大洋）正式成為地球的「第五大洋」。 圖／美聯社
國家地理學會在「世界海洋日」這天宣布，南冰洋（Southern Ocean，又稱南大洋）正式成為地球的「第五大洋」。 圖／美聯社

美國國家地理學會（National Geographic）在6月8日「世界海洋日」這天宣布，南冰洋（Southern Ocean，又稱南大洋）正式成為地球上除了太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋外的「第五大洋」。

據美國《CBS NEWS》報導，南冰洋長期作為海洋生態系統的重要家園，同時該海域也是南半球的焦點。它環繞著南極洲，自陸地的海岸線延伸至南緯60度，並和太平洋、大西洋、印度洋三大洋相擁。

南冰洋為何如此特別？國家地理雜誌解釋，南冰洋以南60度的緯度邊界，其實和「南極洲環流 」（ACC）的邊界大致相同，也因此它所帶來的海水比該地區以北的水域溫度都還要來得更冷、鹹度更低。國家地理雜誌上寫道，而這股洋流估計約有3400萬年的歷史，使得南冰洋的生態如此獨特，為上千種物種孕育出了獨特的棲息地。

美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的海洋學家博迪（Seth Sykora-Bodie）讚嘆，「南冰洋太獨特了，它的冰川更藍、空氣更冷，壯闊的山脈更是令人敬畏，風景也比任何你所能到訪之處來得迷人」。

國家地理學會表示，世界各地的科學家其實已為第五大洋的認定努力多年。早在2000年，國際水文地理組織（International Hydrographic Organization，IHO）未能就擬議的海洋邊界給出一致的回覆，不過大家仍有普遍的共識，那就是南極周圍的水域是「獨特的」。不過國家地理學會坦言，由於流經南極洲環流的水，溫度正逐漸升高，因此希望透過新的認可使大眾正視，將有助於保護的工作。

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