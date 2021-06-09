疫情後碳排暴漲 再創63年濃度新高

各國新冠肺炎封城潮結束後，全球二氧化碳濃度暴漲，甚至創下63年來的最高紀錄！專家認為，此一峰值是全球氣候危機里程碑，若要減緩此一趨勢，恐怕需要比新冠肺炎封城潮更大規模、且更長期的停止排放計畫，淨零碳排是氣候問題的最終解方。

二氧化碳濃度再創新高

美國國家海洋大氣管理局（NOAA）指出，位於夏威夷莫納羅亞山的大氣測站是全球進行二氧化碳濃度監測最久且最完整的測站，每年夏季的二氧化碳濃度一再創下新高，2021年5月測得的大氣平均二氧化碳濃度更達到 419 ppm。

NOAA 全球監測實驗室的高級科學家彼得·坦斯指出，二氧化碳在排放後會在大氣和海洋中停留數千年，人類每年更排放約 400 億公噸的二氧化碳至大氣中，不斷累計下，導致濃度一再創下新高。

隨著二氧化碳濃度一再攀升，坦斯認為，人類若想避免災難性的氣候變化，全球必須儘早達到淨零碳排的目標。

封城潮減排有限

此外，NOAA指出，就單日的二氧化碳最高濃度而言，5月的峰值略低於往年，但2021 年前五個月的平均二氧化碳濃度，較往年同期2.3 ppm，與過去歷年的年均增幅相近，因此新冠肺炎大流行減少排放的效果恐怕沒想像中顯著。

中國清華大學地球系統科學系副教授劉竹對國家地理雜誌指出，封城對排放雖有影響，但仍不夠大，「唯有排放量減少，並持續比封城潮更長時間，我們才能看到大氣中濃度明顯下降，但世界受不了更長時間的封鎖。」

【更多精采內容，詳見 】