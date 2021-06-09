不小心成為破案關鍵人！黑幫份子誤推軟體 助警逮捕220名嫌犯

澳洲一名42歲的毒販艾克（Hakan Ayik）無意間幫警方在黑社會推廣加密通訊軟體，成千上萬的人因此上當使用，讓警方在黑社會份子不知情的狀況下監聽他們的對話，3年內在18個國家逮捕220多名嫌犯。

澳洲電視台ABC報導，臥底警察提供艾克特製手機，以便使用澳洲聯邦警察（Australian Federal Police）設置的加密傳訊應用程式AN0M，艾克將該款手機透過黑市傳播給廣大的犯罪份子網絡，最後國際上11,000多名犯罪集團成員透過AN0M策畫犯案、大規模毒品進口和洗錢活動。

AN0M須使用特製的手機通訊，這些手機經過改造後無法打電話或發送電子郵件，只能與和其他人在AN0M交流。

警方透露選擇艾克作為關鍵人是因為他在2000年代初從事毒販後，在犯罪界享有很高的地位和聲譽，他的影響力還擴及亞洲黑社會及幫派。

艾克2009年在他個人網頁大秀自己到杜拜、土耳其、香港的旅行，以及在射擊場使用槍支的畫面。艾克還曬出自己與中國黑社會惡名昭彰的毒販何（Mark Ho）的合照，何2001年販賣海洛因入澳洲監獄服刑。

澳洲聯邦警察局長柯紹（Reece Kershaw）表示，艾克在不知情的狀況下參與了這次警方破案行動，卻也使他成為通緝犯：「他利用AN0M籌組同事。他如果越早自首，對他和他的家人越好。」而艾克的龐大網絡被警方利用來對付他，他很可能會擔心遭到報復。