快訊

大學指考作業時程公布！ 考生沒暑假了 8月31日放榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

店員曝偷拿顧客一片比薩卻不被發現妙招 網：開始懷疑人性

聯合新聞網 / 綜合報導
披薩店員分享偷拿客人一片比薩卻不被發現的妙招。圖／取自youtube
披薩店員分享偷拿客人一片比薩卻不被發現的妙招。圖／取自youtube

一家披薩店員工在社群平台分享，他在客人不知情時拿走客人一片披薩的訣竅。影片看似在一家披薩店拍攝的，讓許多網友擔心他們可能只收到了部分披薩。影片上傳後已吸引超過3080萬觀看人次，但目前影片已遭刪除。

這位名叫Lonely Pepperoni男子在影片中，將披薩從中延2個對角線切割，接著移除中間下一大切塊再重新排列，使披薩看起來很完整，再將披薩切成8片，最終產品看起來像一個被切成8片的普通比薩。影片開始時有個聲音說：「沒有人會知道」，一旁的人答：「他們會知道的。」最初的聲音問：「他們怎麼會知道？」

一些網友提到他們仍會發現披薩沒這麼圓，但也有許多人表示他們不會注意到披薩有異狀，認為這種作為讓他們「開始懷疑人性」或對店家產生「信任問題」。還有不少網友說他們從此以後將開始訂購未切割的披薩。

網友riptide76很好奇偷披薩的動機是什麼，表示自己曾在食品店工作，「最不想吃的就是那家店的一些食物。 且每家餐飲場所都有額外的剩餘食物供員工食用。」

網友evef23也說：「我有好幾個朋友在披薩店工作，他們如果想要，每晚都能把10片個披薩帶回家。我之前工作過的餐廳也會提供員工剩餘食物。員工不會拿走客人的披薩。」網友I'mtellingyou則指出：「從好的方面來說，當我知道製作我比薩的人實際上想吃它，覺得有些欣慰耶。」

延伸閱讀

麥當勞員工爆料洋蔥製作方式 網友：以後不敢吃了

美國奧客不給小費只賞「口罩」二字 暖心客挺老闆留小卡片

星巴克店員留下「秘密訊息」示愛 她羞回：我老公在旁邊

咖啡動手腳…前星巴克員工曝報復奧客的做法 引發網友反彈

相關新聞

店員曝偷拿顧客一片比薩卻不被發現妙招 網：開始懷疑人性

一家披薩店員工在社群平台分享，他在客人不知情時拿走客人一片披薩的訣竅。影片看似在一家披薩店拍攝的，讓許多網友擔心他們可能只收到了部分披薩。影片上傳後已吸引超過3080萬觀看人次，但目前影片已遭刪除。

為愛而脫！4辣妹為募款穿內衣攀英國第二高峰 網批「搏版面」

英國4位女性好友為了幫心理健康慈善機構Rethink募款，上月29日穿著胸罩和內褲攀登了1,085公尺高、英國第二高峰斯諾登山。

土耳其的「海鼻涕」？海洋窒息的濃稠黏液大孳生

「史萊姆大量增生中，請勇者守護我們的海洋！」土耳其伊斯坦堡的馬摩拉海（Marmara）沿岸，當前正被規模史無前例的「海鼻涕」（Sea snot）大量攻佔，沿海表層積滿了灰色濃稠黏液，不僅讓當地漁民活動完全中斷，持續增生的黏液更幾乎讓海洋生態窒息。這些來自海洋的「灰暗史萊姆」本體其實是藻類和浮游生物釋放出的膠狀物質，被俗稱為海鼻涕。為什麼過去少有的現象，如今會在土耳其演變成一發不可收拾的災禍？

未婚妻車禍癱瘓…他問要繼續這段關係嗎？ 網友：不用再裝了

國外一名男子3日在社群平台提到未婚妻車禍後半身癱瘓，讓他開始思考是否仍要跟對方結婚。男子急問網友他該跟未婚妻分手，還是再緩緩，看自己是否會改變主意？

天外奇觀！NASA朱諾號傳回「木衛三」20年來首批近照

美國航太總署（NASA）的「朱諾號」（Juno）太空飛行器7日高速飛過木星的最大衛星「木衛三」（Ganymede），並且...

可愛又心疼！日本3歲超萌歌姬「行程滿檔」 一天工作8小時堪比上班族

大家還記得這位在日本童謠大賽中演唱《小狗警察》獲獎後，唱歌影片爆紅至韓國，甚至香港的小妹妹村方乃乃佳（村方乃々佳）嗎？最近是這位萌娃歌姬的3歲生日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。