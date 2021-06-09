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店員曝偷拿顧客一片比薩卻不被發現妙招 網：開始懷疑人性
一家披薩店員工在社群平台分享，他在客人不知情時拿走客人一片披薩的訣竅。影片看似在一家披薩店拍攝的，讓許多網友擔心他們可能只收到了部分披薩。影片上傳後已吸引超過3080萬觀看人次，但目前影片已遭刪除。
這位名叫Lonely Pepperoni男子在影片中，將披薩從中延2個對角線切割，接著移除中間下一大切塊再重新排列，使披薩看起來很完整，再將披薩切成8片，最終產品看起來像一個被切成8片的普通比薩。影片開始時有個聲音說：「沒有人會知道」，一旁的人答：「他們會知道的。」最初的聲音問：「他們怎麼會知道？」
一些網友提到他們仍會發現披薩沒這麼圓，但也有許多人表示他們不會注意到披薩有異狀，認為這種作為讓他們「開始懷疑人性」或對店家產生「信任問題」。還有不少網友說他們從此以後將開始訂購未切割的披薩。
網友riptide76很好奇偷披薩的動機是什麼，表示自己曾在食品店工作，「最不想吃的就是那家店的一些食物。 且每家餐飲場所都有額外的剩餘食物供員工食用。」
網友evef23也說：「我有好幾個朋友在披薩店工作，他們如果想要，每晚都能把10片個披薩帶回家。我之前工作過的餐廳也會提供員工剩餘食物。員工不會拿走客人的披薩。」網友I'mtellingyou則指出：「從好的方面來說，當我知道製作我比薩的人實際上想吃它，覺得有些欣慰耶。」
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