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未婚妻車禍癱瘓…他問要繼續這段關係嗎？ 網友：不用再裝了

聯合新聞網 / 綜合報導
男子的未婚妻車禍後半身癱瘓，讓他開始思考是否仍要跟對方結婚。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
男子的未婚妻車禍後半身癱瘓，讓他開始思考是否仍要跟對方結婚。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

國外一名男子3日在社群平台提到未婚妻車禍後半身癱瘓，讓他開始思考是否仍要跟對方結婚。男子急問網友他該跟未婚妻分手，還是再緩緩，看自己是否會改變主意？

男子說他依然愛著未婚妻，但擔心生活將因未婚妻的殘疾出現劇變，好比往後不能跟未婚妻到處趴趴走，會成為她餘生的照顧者，且性生活將是挑戰。

網友PatheticPelosiPander表示自己之前因手術而癱瘓，前夫做盡讓她傷心的事，最後她選擇主動放生前夫，再盡全力從頭學習，而現在即將再婚。她建議原PO男子：「千萬不要同情未婚妻。你要不全力以赴幫助她，要不就是全身而退。」

網友sue1705則提到：「如果我的孩子遭逢意外癱瘓，我會盡力照顧他們，但如果是男朋友發生同樣悲劇，我就無法成為男朋友的照顧者。我也不想要男朋友照顧我。要離開的話請趁早！」

網友Drewsonny指出：「離開吧，你不是真的愛她，否則你就不會問這個問題了。」網友也說：「當你真正愛上一個人時，你們毫無疑問會一起度過難關。照顧伴侶充滿愛和親密感，如果你看不到這一點，分開並不會造成傷害，因為她從來就不是你的『真愛』，再裝下去很不好。」

分手 車禍 離婚 結婚

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