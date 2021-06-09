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為愛而脫！4辣妹為募款穿內衣攀英國第二高峰 網批「搏版面」

聯合新聞網 / 綜合報導
4辣妹為募款登山，攻頂後乾杯慶祝。圖／取自dailymail
4辣妹為募款登山，攻頂後乾杯慶祝。圖／取自dailymail

英國4位女性好友簡特絲班（Abi Gentle-Spens）、卡恩絲（Maria Cairns）、 特娜（Lorna Turner）以及戴芙（Cassie Davey）為了幫心理健康慈善機構Rethink募款，上月29日穿著胸罩和內褲攀登了1,085公尺高、英國第二高峰斯諾登山。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，她們耗費4個半小時攻頂，並在山頂乾杯慶祝。

26歲的戴芙坦承最初有點害怕，但到現場就決定做該做的事。她表示：「每個人都是獨一無二的，不用在乎人們的想法。」37歲的特娜則提到：「我們想展現對於身體的自信，如果我們能做到，其他人也可以做到，希望人們更有自信。」

但是網友Mrs Sarcy批評4位女性的作法只是為了搏版面：「我朋友上週也為了幫一位患有卵巢癌的女孩募款而攀登斯諾登山。朋友最後募集到大量資金，而且穿著衣服。她們4人顯然是為了引起注意。」

網友Pasofino7577也認為：「這整件事與心理健康無關，反而比較像是『看看我，看看我，看看我的身體，看看我的生活。』真的很可悲！請穿上你的衣服。」

不過網友Hanty力挺4女子的作為表示：「女孩們太棒了！這邊出現很多忌妒你們的愚蠢酸民。」網友Beenice也說：「這些人嘗試做些好事，很多網友卻貶低這一切。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

募款 英國

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