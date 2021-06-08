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可愛又心疼！日本3歲超萌歌姬「行程滿檔」 一天工作8小時堪比上班族

香港01 / 豆Jen／撰文
村方乃乃佳在YouTube的兒歌「小狗警察」影片已經有超過1870萬人觀看。圖／翻攝自節目「しゃべくり007」
村方乃乃佳在YouTube的兒歌「小狗警察」影片已經有超過1870萬人觀看。圖／翻攝自節目「しゃべくり007」

大家還記得這位在日本童謠大賽中演唱《小狗警察》獲獎後，唱歌影片爆紅至韓國，甚至香港的小妹妹村方乃乃佳（村方乃々佳）嗎？最近是這位萌娃歌姬的3歲生日，有網民分享她的近照，發現乃乃佳在短短半年已經長高不少，吸引超過12萬人讚好。不過年紀尚幼便成為名人未必是好事，本來應該整天開心地玩樂的3歲小女孩，居然過著比一般上班族忙碌的生活，她的媽媽在節目公開乃乃佳工作天的時間表，網民看見到心痛妹妹：「居然要上班8小時！」

乃乃佳每天早上7：30起床，通常9至10時睡覺。圖／翻攝自節目「しゃべくり007」
乃乃佳每天早上7：30起床，通常9至10時睡覺。圖／翻攝自節目「しゃべくり007」

剛剛過了3歲生日的日本「萌娃歌姬」村方乃乃佳，在最新一期的日本綜藝節目《しゃべくり007》中亮相，讓大家更深入了解這位紅遍日本韓國、甚至連少女時代的太妍也要爭着模仿的可愛小妹妹。自從NHK童謠大賽的《小狗警察》影片爆紅後，不同廣告、唱片公司、電視節目的合作邀約便接踵而來，讓這位小女孩在一夜間成為了網絡紅人。大家在3歲的時候都在做什麼？相信大部分孩子都是食、玩、睡覺，但乃乃佳卻已經過著「打工仔」生活，一般工作天由早上7點半開始，參加多個電視收錄和採訪工作，直到晚上8點才「下班」，連同交通時間共工作了8小時！

村方乃乃佳（村方乃々佳）。圖／翻攝自IG @nonochannel555
村方乃乃佳（村方乃々佳）。圖／翻攝自IG @nonochannel555

乃乃佳起床吃早餐後，只能玩耍半小時，便要出發去NHK電視台做常規節目錄影。參加完NHK電視錄影後，乃乃佳會吃午飯和小睡一會，下午4時又要開始工作，參加彩排和化妝，然後接受採訪。晚飯後會有1小時的玩耍時間，之後晚上7時竟然還要工作，參加電視台綜藝節目的錄影，直到晚上8點，乃乃佳才正式「下班」，對於一個3歲的小孩子來說是個非常忙碌的時間表。

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文章授權轉載自《香港01》

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