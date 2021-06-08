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疫情封城也難擋暖化趨勢 大氣二氧化碳濃度新高

中央社 / 華盛頓7日綜合外電報導

美國政府機構說，夏威夷大氣研究站記錄到63年前採用精確測量以來最高的二氧化碳濃度，此一溫室氣體濃度上升，即便封城高峰時也不見下降，顯見疫情暖化趨勢影響微乎其微。

美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic andAtmospheric Administration, NOAA）指出，夏威夷毛納羅亞大氣基線觀測站（ Mauna Loa AtmosphericBaseline Observatory）今年5月測得二氧化碳平均濃度419 ppm，高於去年5月的417 ppm。

NOAA「全球監測實驗室」（Global MonitoringLaboratory）科學家坦斯（Pieter Tans）說：「我們每年把將近400億公噸的二氧化碳汙染釋放至大氣中。」「如果想避免災難性的氣候變遷，最優先要做的就是盡快把二氧化碳汙染降到零。」

去年5月至今年5月濃度上升了1.8 ppm，增幅較先前幾年為低；然而，今年前5個月平均增加了2.3 ppm，接近2010至2019之間的每年平均增幅。

雖然2020年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情封城高峰期排放量減少17%，減幅卻沒有大到能抵銷植物與土壤為回應氣溫、溼氣與土壤溼度出現的季節變化。

過去的觀測顯示，5月是二氧化碳濃度最高的月份，此時植物進入生長季，準備開始排出大量的二氧化碳。

自2013年5月以來，大氣中二氧化碳濃度便未曾低於400 ppm。目前的二氧化碳濃度和410萬至450萬年前的中新世氣候最佳期（Miocene Climatic Optimum,MCO）差不多，當時的海平面比今天高23.5公尺，平均溫度則比工業時代前高攝氏4度。

疫情 夏威夷 封城 暖化

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