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千萬別吃！吃鼻屎並不會增強免疫力 反而會造成人體傷害

聯合新聞網 / 綜合報導
鼻屎含有害病原體。圖／取自：ingimage
鼻屎含有害病原體。圖／取自：ingimage

美國科學家調查顯示，高達91%受訪者承認自己有挖鼻孔的習慣，1.2%的人坦承每小時至少挖一次。金融新聞網站Business Insider提到，或許還有人會將鼻屎吃下肚，但吃鼻屎行為不只有損形象，還會對人體造成傷害。

報導指出鼻屎主要由水、凝膠狀蛋白質製成，內含黏稠物及特殊的免疫蛋白質幫我們抵抗鼻屎內的有害病毒及細菌入侵體內，例如流感。但是吃鼻屎並沒辦法增加我們身體的免疫力，因為當我們吸氣時，我們不僅吸入空氣，還吸收了細菌、病毒和污垢。這些物質被粘稠的鼻涕包覆在鼻孔裡，就像黏在「捕蠅紙」上，而當我們繼續呼吸時，空氣會讓黏液變硬成鼻屎，通常會在打噴嚏或擤鼻涕時排出鼻屎。但是如果吃掉鼻屎，鼻屎中的有害病原體就很容易跑進人體系統。

一項研究發現不只吃鼻屎有害人體，挖鼻孔的人比不挖鼻孔的人更容易感染葡萄球菌。因為葡萄球菌會讓鼻子裡和臉上長出嚴重的膿瘍（Abscess）或膿包。如果還繼續挖還可能會刺穿鼻子裡的隔膜（septum，將鼻分成兩半、形成兩個鼻孔的中膈）。

曾有一名53歲婦女在她的鼻竇上挖出一個洞。如果鼻竇感染更嚴重，頭骨會受到侵蝕，細菌很可能直接進入大腦。但這些都是極端案例，挖一次鼻孔不會造成傷害傷害，只是下次想挖鼻孔之前，記得抽張衛生紙

衛生紙 流感

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