出生就沒有眼鼻開刀30次 媽媽不離不棄伴她迎來18歲

為人父母的愛，經常都是不問理由的付出，只為了讓孩子們過得更好。有位日本的母親，扶養罹患多種障礙的女兒多年，如今總算迎來孩子成年，而扶養的過程艱辛，最近也在媒體上公開。

根據日本媒體「NEWSポストセブン」報導，一對在美國結婚、現今住在紐約的日本夫妻，老婆倉本美香當初懷孕也是在美國。新生兒產下來的瞬間，老公本來要拍照紀念，此時卻被醫生阻止，好像發生了什麼特殊狀況，讓氣氛一下子不安起來。

後來，在醫生的診斷下，才發現這個新生的女兒「千璃」，天生帶有「無眼球症」，以致於產下來好一段時間，他的雙眼都還是緊閉著的。這讓千璃可說是完全看不到東西，沒辦法有正常視力，頂多能感應光跟暗而已。而且除此之外，千璃還有口鼻骨蓋未形成、彎曲過頭的鼻子和扁逃線肥大造成呼吸障礙，等等諸多異常症狀。

有這麼一個沒有眼睛，五官扭曲的女兒，倉本時常遭到旁人側目，讓本來就不容易扶養之外，心理的壓力更是龐大。為了女兒著想，倉本決定讓她接受「義眼」的手術。但實施義眼手術不容易，不僅過程相當漫長，前後總共需要動刀30幾次，而且花費昂貴，每次動手術都需要數萬到數百萬不等的費用，讓倉本家必須還得借錢才有辦法周轉。

即使如此，這對千璃的視覺效果仍然有限，而且她依然沒辦法開口說話。好在倉本對女兒始終不離不棄，加上後來出生的弟妹們陪伴下，千璃一步步度過難關，並在美國提供身障者的特殊教育機構就學。儘管未來仍有好長一段路要走，但總算是在今年迎來了18歲的生日。

倉本表示，從照顧千璃，也讓他們開始思考著「生存的意義是什麼」、「幸福究竟是何物」。而千璃的存在，也帶給了她自己，以及其他知道千璃的人勇氣。而倉本養育這位先天殘缺女兒的辛酸故事，日前也寫成書籍出版（台版書名為「謝謝妳來到這世上：沒有眼鼻的寶貝為生命點亮前進方向」），讓更多人知道這個充滿母愛的故事。