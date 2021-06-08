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英酒吧老闆挖到50年前時空膠囊 前老闆留給他一封信
英國一名41歲酒吧老闆布雷特（Toby Brett）在店裡發現來自50年前的時空膠囊，內容物包括1971年的價目表和每小時1英鎊（約合新台幣39元）的工資單。
布雷特透露時空膠囊裡還藏有一些硬幣、舊啤酒墊和汽車納稅證，還有一張日期為1973年7月13日的紙條，上面寫著：「過去的老闆致現在的老闆，祝你好運。」最後署名為帕克森（E. Pockson）並附上身份證明文件。帕克森在一封較長的信解釋，他在一家現已解散的釀酒廠的協助下於1973年7月「大改造酒吧」。
布雷特表示看到Wadworth釀酒廠1971年的價目表很有趣，「這是我們至今仍在合作的啤酒廠。」時空膠囊裡還有價值幾英鎊的半便士，帕克森寫了張便條說，「對不起，這只是半便士。」
布雷特認為帕克森清楚地考慮到將來是否有人會找到這個時空膠囊，以及可能會找到膠囊的人是誰。
布雷特將時空膠囊內容物展示在一塊板子上，並將一些硬幣嵌入地板內，顧客能從上方走過去。
英國新聞網鏡報（Mirror）報導，布雷特的酒吧歷史可以追溯到1800年代，現在還合併了一個農場商店和熟食店。布雷特提到：「讓鄉村酒吧成為社區的中心很重要，但我也希望為當地人提供更多服務。」
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