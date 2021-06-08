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女誤傳調情訊息給跟男友同名的教授 教授回訊讓她剉咧等

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生調情訊息不小心誤傳給跟男友同名的教授。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
女大生調情訊息不小心誤傳給跟男友同名的教授。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

國外一名女子日前將要傳給男友的訊息，誤傳給大學教授。她跟網友分享訊息的內容並表示「之後上教授的課，可能會尷尬一陣子了。」

女子表示她曾讀過一本「垃圾言情小說」，其中有段內容描述男女主角打球，而女主角輸了，便跟男主角說「請懲罰我，爸爸。」當時男友看到極盡嘲諷這個故事。後來她逛書店發現這本書，就拿起書自拍還寫了「請懲罰我，爸爸。」想傳訊給男友跟對方重溫笑話，豈料她傳訊時竟誤發給跟男友同名的大學教授，而且事後還沒有立刻發現，錯過了收回訊息的時間。

女子意識到自己犯了大錯，擔心教授向學校舉報，便再次傳訊向教授致歉並解釋這是一場意外。教授隔天回覆：「這對神聖的師生關係造成了極大的破壞，我不寬恕這種行為。」

網友MrsBarneyFife提到：「教授的回答很合理，他想謹慎處理以防這是某個陷阱。不過教授也大可批評你的閱讀品味當作笑話來看，或說『別擔心，我知道意外常會發生』，看來『爸爸』可能須要多看這類書並放鬆一下。」

網友AllanfromWales1笑說：「教授的真心話可能是『這對神聖的師生關係造成了極大的破壞，我不寬恕這種行為。我要好好處罰你了。』」網友Cool_Ad_3376認同表示：「聽起來很像師生系列的首部曲....」

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