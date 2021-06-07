「染疫亡母」火化後在葬禮前一天返家 親友驚：我們火化了誰？ 

60歲印度婦人吉里賈瑪（Muktyala Girijamma）上個月15日被醫師宣告死於Covid-19。家人帶回包裹在塑膠袋裡的屍體，火化後準備舉行葬禮，沒想到吉里賈瑪竟在喪事前一天回到家。

印度媒體《新印度快報》報導，出院的吉里賈瑪完全不知道醫院宣告她死亡，並將另一名婦女屍體交給家人火化。她表示：「我很高興再次見到我的家人和村莊。我不知道醫院裡發生什麼事。很感謝老天給了我另一次重生的機會。」但是吉里賈瑪還不知道她36歲兒子拉梅什（Ramesh）已於上個月23日死於Covid-19。

吉里賈瑪和她的65歲先生加達亞（Muktyala Gaddayya ）是當地農夫，在自己的一小塊土地上種菜，並在附近市場上出售。吉里賈瑪和拉梅什上月2日確診Covid-19。他們最初沒有入院。拉梅什一周後住進一家私立醫院，吉里賈瑪則住進另一家醫院。

吉里賈瑪5月中被轉到另一間病房，但先生加達亞完全不知情，當他去探望吉里賈瑪時，在病房裡找不到她，便詢問醫師吉里賈瑪的情況，醫師告訴他吉里賈瑪已經死了，且屍體包在塑膠袋裡送到太平間了。

吉里賈瑪的姪子表示：「我們無法驗證屍體，只好將屍體帶回家並準備進行最後儀式。看到阿姨還活著，我們感到很震驚。我們不知道我們火化了誰。」