快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

加拿大48人感染「神秘疾病」6死 病人出現認知障礙有幻覺

香港01 / 何文翰
加拿大出現一種神秘疾病，症狀包括焦慮、抑鬱、快速惡化的認知障礙症、肌肉疼痛及視覺障礙。目前已有48人患病，6人死亡。圖片來源／ingimage
加拿大出現一種神秘疾病，症狀包括焦慮、抑鬱、快速惡化的認知障礙症、肌肉疼痛及視覺障礙。目前已有48人患病，6人死亡。圖片來源／ingimage

加拿大新不倫瑞克省（New Brunswick）自2015年至今有48人出現一些原因不明的徵狀，包括失眠、運動機能受損以及產生幻覺，迄今未能確定他們是否患上某種神秘疾病。

神經病學家馬雷羅（Alier Marrero）最先看到這種「疾病」，他2015年發現一名病人出現一些異乎尋常的徵狀，包括焦慮、抑鬱、快速惡化的認知障礙症、肌肉疼痛及視覺障礙。

相關個案迄今增至48宗，6人死亡。病人年齡介乎18至84歲，他們主要是住在省內兩個地區，分別是蒙克頓（Moncton）及阿卡迪亞半島（Acadian Peninsula）。

馬雷羅進行數項測試，查找醫學文獻，並諮詢世界各地的同行。最終，他說只有一個結論是合理：「這不是我們以前見過的（疾病）。」

潛在原因有哪些

加拿大首都渥太華及新不倫瑞克省的衛生部門4月召集神經病學家、流行病學家、環保主義者及獸醫，組隊調查事件。

醫療調查人員說，潛在的原因已篩選至4或5個。

加拿大不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia，又名英屬哥倫比亞大學）神經病學家卡什曼（Neil Cashman）說，一個調查線索是，疾病可能由一種已知毒素引起。

這種名為β-methylamino L-alanine（BMAA）的毒素，由藍綠藻產生，與柏金遜症及阿茲海默症的疾病有關。藍綠藻是一種在溫暖氣候於湖面生長的有毒植物。

他稱團隊不排除可能有一種新的朊病毒疾病出現，或是由傳染源如細菌、病毒或真菌引起的病徵。

他說，另一個潛在的原因是，患者長期接觸軟骨藻酸（Domoic Acid）。這是一種在新不倫瑞克省沿海地區貝類中發現的神經毒素。

他又說，研究小組不排除它可能是一種新的朊毒體疾病（Prion disease），或一個由細菌、病毒或真菌等傳染原引起的綜合徵。

延伸閱讀：

新冠肺炎丨英國研究：34%患者確診半年內患精神或神經系統疾病

印度疫情｜新冠康復危險未退　印度出現致命「黑真菌症」

文章授權轉載自《香港01》

加拿大 失眠 阿茲海默症 患者

延伸閱讀

孝子帶罹患阿茲海默症母親旅行18個月 病情竟奇蹟似好轉

重症確診趴床吐濃痰 前線醫：像強力膠一樣黏稠

不用花錢買血氧機！醫師傳授簡單觀測法 出現這顏色就得送醫

不滿被疏遠！確診婆婆「刻意抱媳婦」害染疫：妳也別想幸福

相關新聞

交友App與英國政府聯手 促打新冠疫苗

為提升英國的新冠疫苗接種率，Tinder、Hinge、Bumble等交友應用程式（App）和英國政府聯手，將讓英國用戶顯...

「染疫亡母」火化後在葬禮前一天返家 親友驚：我們火化了誰？ 

60歲印度婦人吉里賈瑪上個月15日被醫師宣告死於Covid-19。家人帶回包裹在塑膠袋裡的屍體，火化後準備舉行葬禮，沒想到吉里賈瑪竟在喪事前一天回到家。

哈利梅根第二胎產女 命名「莉莉貝」致敬女王、黛妃

英國哈利王子的妻子梅根第2胎產女，並以女王伊莉莎白二世及黛安娜王妃的為名。白金漢宮今天發表聲明說，女王和王室家族聞訊感到...

哈梅又破傳統保密2天才宣布生了 專家：與王室恐更疏離

英國哈利王子與妻子梅根4日中午於美國加州生下女兒「莉莉貝」，不過他們隔了兩天，直到6日才公布喜訊，再一次打破英國王室傳統...

韓國便利的群山魅力 登山成國民運動

「韓國不一樣，坐個地鐵就能到登山口了。」大韓山岳聯盟事務次長金成基談起韓國人喜好登山的原因。不過他也說道：「比起推廣登山活動，教導民眾正確登山知識才是最重要的。」

咖啡動手腳…前星巴克員工曝報復奧客的做法 引發網友反彈

美國前星巴克男性店員在社群平台分享他遇到「奧客」的報復行為，此言一出引發許多網友強烈反彈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。