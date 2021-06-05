韓國設計師發明第三隻眼 諷刺低頭族手機成癮

韓國一名工業設計師開發出稱為「第三隻眼」的機械眼球，低頭族將此眼球戴在額頭上後，若前方出現障礙物，就會發出警告聲。他希望藉此諷刺性解決方案，警告人們手機成癮問題。

當使用者低頭看手機時，這個裝置的半透明眼皮就會打開，前方1到2公尺內若出現障礙物，裝置就會發出警告聲。

28歲的彭閔旭（Paeng Min-wook，音譯）是英國皇家藝術學院（Royal College of Art）和倫敦帝國學院（Imperial College London）創新設計工程的博士生。他在首爾向路透社展示第三隻眼時說：「這是未來人類有三隻眼睛的模樣。」

「因為我們的眼睛無法離開手機，所以未來將需要多一隻眼睛。」

彭閔旭的發明利用陀螺儀感應器，來測量使用者頸部和超音波感應器間的斜角，以計算出機械眼球與任何障礙物之間的距離。

彭閔旭本週在首爾示範如何使用此裝置時，引起不少路人的注目。

一名路人表示：「我覺得他看起來像是額頭上有一隻眼睛的外星人。最近有許多年輕人可能因為邊走路邊使用手機而發生意外，這個發明對他們是好事。」

但彭閔旭說，第三隻眼的發明是一項警訊，並不是給低頭族的真正解決方案。

他說：「藉由提出這個諷刺的解決方案，我希望人們可以了解他們對手機成癮的嚴重性，並且反省自己。」