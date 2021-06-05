南韓3歲女童餓死奇案判刑！「母親」囚20年 最大謎團仍未解開
南韓龜尾市3歲女童遭遺棄在家疑活活餓死案，自3月案情公開後轟動當地社會，南韓法院6月4日判處女童的金姓「母親」（簡稱金女）監禁20年。
在此案中，警方之前通過DNA測試知悉金女只是女童名義上的「母親」，真正生母其實是金女的母親、即石姓「外婆」（簡稱石女），懷疑過去曾有調嬰事件發生，但「外婆」石女一直全盤否認，事件至今未水落石出。
法官斥金女導致女童死亡
這宗案件始於警方在2月10日接到報案，在龜尾市一間公寓內找到3歲女童遺體，當時屍身已風乾成木乃伊狀，揭發女童遭遺棄多時，疑是活活餓死，警方之後拘捕22歲「母親」金女，她在約半年前再婚後就獨自搬走，不負責任地遺留女童在家。
「母親」金女被控以謀殺、違反《兒童福利法》與《嬰幼兒保育法》等罪名，南韓大邱地方法院6月4日作出宣判，判處金女20年監禁，並要接受160小時心理治療課程。法官批評金女遺棄女童，導致其死亡。
謎團尚未解開
雖然法官作出宣判，但此案仍有眾多謎團未解，警方之前透過DNA測試發現金女的母親、48歲「外婆」石女，才是死亡女童的真正生母，金女其實是女童的姐姐。警方又推斷金女與石女在3年前差不多時間分別誕下女嬰，懷疑石女曾在醫院內把兩名女嬰調換，如今另一名女嬰下落不明。
由於「外婆」石女仍然否認是女童生母、「母親」金女又指自己毫不知情，所以案件仍未水落石出，疑團還包括死亡女童的生父是誰、「外婆」石女是否曾經換嬰、消失的女嬰身在何方等。
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文章授權轉載自《香港01》
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