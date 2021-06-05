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杜拜全裸美女團事件！攝影師賣幕後花絮 還能「一起互動」

香港01 / 記者左熙／報導
約12名身材曼妙的女子，全裸站在杜拜的摩天大樓玻璃陽台上拍照，引起關注。圖／4chan
約12名身材曼妙的女子，全裸站在杜拜的摩天大樓玻璃陽台上拍照，引起關注。圖／4chan

一群烏克蘭女子4月份在杜拜（Dubai）一座摩天大樓陽台拍裸照，畫面在社交媒體上瘋傳後，該批模特兒被阿聯酋當局拘捕。俄羅斯傳媒6月4日報導，負責「操刀」的攝影師表示準備拍賣這個「全裸美女團」的幕後花絮。

《今日俄羅斯》（RT）4日報導，美籍烏克蘭裔花花公子攝影師格雷琴（Vitaly Grechin）已經建立網站，並稱將把這段26秒片段版權「賣給出價最高的人」。

該網站標榜「沒有人看過這段高質片段，它清楚地顯示拍攝前的情況」，而得主可以獨家擁有及觀看有關片段，而且可以將它分發或轉售。另外贏家亦會獲邀參加為期兩天的活動，與出席的最少15名「美女團」成員進行對方同意的活動，但不包括任何色情或其他性行為

報導提到，該短片將作為非同質化代幣（NFT）出售，這是一種通過加密貨幣出售並存儲在區塊鏈上的數字資產。NFT保證資產是唯一而且只屬於一個人。

格雷琴及十多名烏克蘭模特兒在4月因為於阿聯酋一個高層陽台上拍攝裸照而被捕。當地嚴格規定，禁止在公共場合裸露。這批模特兒面臨6個月的監禁或5000迪拉姆（約台幣38800元）的罰款，之後會被遞解出境。

格雷琴原本亦面臨在阿聯酋監獄長期監禁的可能，但他證實確診新冠肺炎（COVID-19），經過22天的監禁和15天的隔離後獲釋。不過根據英國《每日星報》（Daily Star）報導，格雷琴支付鉅額法律費用為「美女團」及自己解圍，因此成為他拍賣幕後花絮的契機。

約12名身材曼妙的女子，全裸站在杜拜的摩天大樓玻璃陽台上拍照，引起關注。圖／4chan
約12名身材曼妙的女子，全裸站在杜拜的摩天大樓玻璃陽台上拍照，引起關注。圖／4chan

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文章授權轉載自《香港01》

杜拜 烏克蘭 模特兒 裸照 全裸

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