曾火化1300位確診死者 67歲新冠戰士染疫後卻沒病房釀死

新冠肺炎疫情肆虐全球，印度每日確診死亡率居高不下，一名67歲印度老翁錢丹（Chandan Nimje）自疫情爆發後，冒著生命危險，火化1300位確診死者，被譽為「新冠戰士」，卻在近日因延誤就醫，等不到病床而死。

根據《印度時報》報導，錢丹公職退休後加入當地非政府組織，去年3月開始幫助1300具無親友認領的確診死者進行火化，而他的義舉還獲得那格浦爾市（Nagpur）市長表揚，他也因此獲得新冠戰士的稱號，未料他卻在上月26日染疫身亡。

錢丹4月時曾接種過第一劑疫苗，但仍然不幸染疫，陸續出現發燒等症狀，且妻子、兒子等全家5口全被診斷確診，錢丹病況逐漸惡化，雖然友人和組織志工為他奔走尋找病床，但公立醫院床位皆已全滿，期間也曾向市府官員求助，卻也沒有任何一人伸出援手。

最終親友耗費所有資源，讓錢丹在上月5日住進一間私人醫院，醫師要求家屬尋找「托珠單抗」（Tocilizumab）的免疫抑制藥物，不過市面上難以尋找，且黑市價格飆漲到近新台幣5萬元的價格，錢丹最終只能靠志工自行捐贈藥品醫治。

未料，錢丹病況仍然加劇，最終不治身亡，組織志工為他舉辦喪禮，而組織創始人也表示，將對政府高官提出訴訟，因為這些高官並未即時對老人提供幫助，而在錢丹喪禮上，錢丹兒子終於接獲政府高層電話，稱可以提供想要的藥品，但一切都為時已晚，創始人也批評這種態度相當傲慢。