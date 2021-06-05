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重症確診趴床吐濃痰 前線醫：像強力膠一樣黏稠

聯合新聞網 / 綜合報導
馬來西亞醫師森漢分享重症確診患者狀況，他形容患者吐出的濃痰「而濃痰吐出時就像黏皮鞋的強力膠一樣濃稠」。圖擷自twitter
馬來西亞醫師森漢分享重症確診患者狀況，他形容患者吐出的濃痰「而濃痰吐出時就像黏皮鞋的強力膠一樣濃稠」。圖擷自twitter

新冠肺炎疫情在全球仍未趨緩，馬來西亞醫師森漢（Dr Samhan）近日分享醫治病患的狀況，只見照片中有位重症病患臉朝下，趴在病床上。森漢表示，患者肺部細胞壞死，產生大量濃痰，呼吸管被濃痰堵滿，而濃痰吐出時就像黏皮鞋的強力膠一樣濃稠。

森漢在馬來西亞吉隆坡中央醫院服務，近日在推特發文，分享重症病患的狀況；他指，這位病患的肺部細胞壞死，產生許多濃痰，導致呼吸困難，而吐出來的濃痰有部分就是壞死的細胞，醫護必須協助病患翻身俯臥，才能讓他順利吐痰。

森漢引述《新英格蘭醫學雜誌》研究說，患者呼吸困難，因此姿勢要呈俯臥狀，才可以順利吸入氧氣，部分重症患者每30分鐘至2小時就要翻身俯臥。

森漢表示，很多民眾不了解加護病房內的狀況，也沒有經歷過呼吸困難的狀況，但萬一被感染，就需面臨到這些危機，並提醒民眾，新冠肺炎是一種可怕疾病，呼籲減少外出，多待在家中，避免感染風險。

馬來西亞 新冠肺炎 患者 醫師

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